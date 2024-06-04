'Вот почему он его побил': российский супертяж оценил победу Усика над Фьюри

Российский супертяж Арсланбек Махмудов (19-1, 18 КО) назвал закономерной победу Александра Усика (22-0, 14 КО) над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) в поединке 18 мая. Уроженец Моздока отметил, что украинец был сильнее благодаря своим боксерским навыкам, которые нивелировали преимущество британца в габаритах.

Такое мнение Махмудов выразил в интервью порталу World Boxing News. 34-летний россиянин выразил уверенность в том, что Усик проигрывал поединок в первой половине, но затем перевернул его ход, сумев отправить соперника в тяжелый нокдаун в девятом раунде.

"Усик проделал очень хорошую работу и произвел впечатление на мир. Он показал, какой он смелый парень. Честно говоря, во время стартовых раундов он проигрывал, но во второй части он начал больше атаковать и действовать решительнее. В конце концов, я думаю, он победил. Я думаю, что этот парень обладает хорошими боксерскими навыками и хотел победить больше, чем Фьюри. Вот почему он его побил", – сказал Махмудов.

До этого новозеландский супертяж Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) развеял главный миф о слабости Усика. А россиянин Олег Тактаров назвал результаты поединков Александра и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) сфабрикованными.

Промоутер Боб Арум отметил, что не считает украинца сильнейшим боксером в мире. Также были названы гонорары реванша Усика и Фьюри.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату второго боя боксеров. В свою очередь Международная федерация бокса (IBF) вынесла решение по вопросу лишения украинца своего пояса.

Также с реваншем Усика и Фьюри возник неожиданный поворот. Это случилось после того, как хорват Филипп Хргович (17-1, 14 КО) проиграл британцу Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также стала известна причина отстранения украинца от бокса. Кроме того, появился первый прогноз букмекеров на повторную битву Усика и Фьюри.

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