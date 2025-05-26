Ва-банк и кульминация: искусственный интеллект сказал, как по раундам пройдет реванш Усик – Дюбуа

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усика (23-0, 14 КО) столкнется с критической ситуацией в 3-4 раундах реванш с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО), однако не даст оппоненту добыть победу. Во второй половине поединка украинец окончательно заберет бой под свой контроль и завершит его в поздних раундах.

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Такой прогноз на поединок сделал искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Нейросеть с учетом данных боксеров их навыков и формы на 85% уверена в победе нашего соотечественника, причем, вероятно, техническим нокаутом или нокаутом.

Прогноз ИИ по раундам на реванш Усик – Фьюри

Раунд 1-2: Осторожное начало, разведка

Усик, как обычно, начинает осторожно, работая с дистанции. Он использует джеб и подвижность, чтобы оценить тайминг и реакцию Дюбуа. Усик старается держать бой в центре ринга, избегая клинчей.

Дюбуа действует агрессивно, стремится сократить дистанцию и нанести тяжелый удар по корпусу или хук. Однако, его атаки пока что не точны, поскольку Усик эффективно использует работу ног.

Ожидаемый результат: раунды за Усиком по очкам благодаря точности и контролю дистанции. Дюбуа пытается навязать давление, но не достигает значительных успехов.

Раунд 3-4: Дюбуа идет ва-банк

Дюбуа, осознавая, что теряет очки, активизируется. Он пытается зажать Усика у канатов, делает акцент на удары по корпусу, чтобы замедлить украинца. Дюбуа может иметь момент успеха, если попадет сильным ударом, как это было в первом бою.

Усик сохраняет спокойствие, избегает серьезных попаданий благодаря защите и движению. Он начинает контратаковать, используя комбинации с акцентом на левый прямой и апперкоты.

Ожидаемый результат: раунды конкурентные, но Усик выигрывает по очкам благодаря лучшей технике. Дюбуа может выиграть один раунд, если попадет акцентированным ударом.

Раунд 5-6: Усик захватывает инициативу

Усик адаптируется к стилю Дюбуа, увеличивает темп и чаще работает сериями. Он начинает попадать по голове и корпусу, используя свое преимущество в скорости и точности (статистика: Усик наносит ~65 ударов за раунд с точностью 38%, тогда как Дюбуа ~35 ударов с точностью 26%).

Дюбуа начинает терять энергию из-за высокого темпа и неудачных попыток нокаутировать Усика. Его защита ослабевает, что позволяет Усику наращивать преимущество.

Ожидаемый результат: Усик четко выигрывает эти раунды, возможно, наносит первые серьезные повреждения Дюбуа.

Раунд 7-8: Переломный момент

Усик продолжает доминировать, используя свою выносливость. Он работает сериями, атакуя с разных углов, что заставляет Дюбуа терять концентрацию. Усик может попасть несколько чистых ударов по голове.

Дюбуа пытается ответить, но его удары становятся медленнее, а точность падает. Эксперты отмечают, что Дюбуа теряет мощь после 6-7 раундов, что подтверждается его предыдущими боями.

Ожидаемый результат: Усик выигрывает раунды по очкам. Дюбуа выглядит уставшим, но все еще опасен.

Раунд 9-10: Кульминация

Усик чувствует усталость Дюбуа и наращивает давление. Он работает комбинациями по корпусу и голове, пытаясь подготовить нокаут. Искусственный интеллект прогнозирует, что Усик может завершить бой техническим нокаутом в 10-11 раунде из-за серии точных ударов.

Дюбуа, несмотря на усталость, может попробовать последний рывок, но его атаки предсказуемы. Если он не попадет решающим ударом в первых раундах, его шансы на нокаут уменьшаются.

Ожидаемый результат: Усик доминирует, и рефери может остановить бой в 10-м раунде из-за накопленного урона Дюбуа. Альтернативно, бой доходит до 11-го раунда, где Усик завершает его техническим нокаутом.

Раунд 11-12 (если бой продолжается):

Если бой дойдет до поздних раундов, Усик полностью контролирует ситуацию благодаря своей выносливости и тактическому преимуществу. Дюбуа, вероятно, теряет темп и бьется на выживание.

Усик выигрывает по очкам или завершает бой досрочно, если рефери остановит поединок из-за явного преимущества украинца.

Ожидаемый результат: победа Усика единогласным решением судей или техническим нокаутом.

Ранее искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке. А букмекеры неожиданно сменили котировки на бой.

Александр и Даниель подерутся 19 июля в Лондоне. Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.

В августе 2023 года Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь сам британец указал на особенность украинцев.

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