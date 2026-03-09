Еще больше бандуры. LELÉKA представила финальную версию песни для Евровидения 2026: тем временем Украина поднялась в рейтинге букмекеров

Представительница Украины на Евровидении 2026, певица LELÉKA представила финальную конкурсную версию песни Ridnym, с которой выступит на сцене в Вене, Австрия. Обновленная композиция получила еще более выразительное звучание бандуры – инструмента, партию которого исполняет музыкант Ярослав Джусь.

Именно этот элемент стал ключевым изменением по сравнению с версией, представленной во время национального отбора. Видео уже опубликовано на официальном YouTube-канале песенного конкурса.

"Версия песни Ridnym для Евровидения для меня особенная. Мне хотелось еще сильнее подчеркнуть ее корни и звучание, поэтому в самом начале появляется больше чистого звучания бандуры. Бандура – очень символический инструмент для украинской культуры. В ее звучании есть наша история, наши песни и память. Я ее называю "украинской арфой", но для нас она имеет еще более глубокое значение – это звук, который мгновенно возвращает домой", – делилась исполнительница в комментарии "Суспільному".

О чем песня Ridnym

Композиция рассказывает о надежде, внутренней силе и личном пути обновления. Через этот трек LELÉKA хотела показать, что даже в моменты, когда мир вокруг будто теряет силу, внутри человека остается энергия для новой жизни. Песня посвящена прежде всего украинцам, а также всем, кто разделяет гуманистические и демократические ценности.

"Начальная" версия Ridnym

Как изменились ставки букмекеров после новости

После презентации финальной версии песни Ridnym позиции Украины в ставках букмекеров несколько улучшились. По данным портала Eurovisionworld, в начале месяца (5 марта) Украина опускалась до 12-го места в прогнозах.

Однако уже через несколько дней страна поднялась на восьмую позицию в рейтинге фаворитов Евровидения 2026. Сейчас вероятность победы Украины оценивают примерно в 2% (этот показатель держится со 2 марта).

Фаворитом букмекеров остается Финляндия – ее шансы на победу оценивают примерно в 27%. В тройку главных претендентов также входят Франция и Дания.

Справка. Юбилейный, 70-й конкурс Евровидения состоится в Вене. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а грандфинал – 16 мая 2026 года. Украина выступит во второй половине второго полуфинала 14 мая.

