Банки откажутся от текущего курса доллара: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшие дни

В украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, на текущей неделе (заканчивается 15 марта) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 42,5-43,5 грн. Вечером же 9 марта там покупали доллар в среднем по 43,55 грн, а продавали по 44,05 грн. Таким образом, не исключается удешевление валюты как в покупке, так и в продаже.

Такая же ситуация ожидается в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 42,5-43,5 грн. Вечером же 9 марта в обменниках:

покупали валюту в среднем по 43,56 грн;

продавали – по 44,26 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, отметил банкир, середина марта на может пройти на валютном рынке в условиях понижения курсовой амплитуды. А также постепенного закрепления рынка в системном, прогнозируемом состоянии.

Дело в том, объяснил он, что завершение холодной зимы означает постепенное уменьшение потребности в энергоресурсах. А потому спрос на них постепенно ослабевает. Параллельно же, по его словам, активизируется рост предложения из-за реализации валютной выручки агрохолдингами, которые готовятся к посевной кампании.

"Таким образом, рынок входит в фазу, где спрос и предложение способны совпадать по объемам, а в отдельные дни объем продаж может даже превышать спрос. Именно эта конъюнктура создает основу для уменьшения курсовых движений", – отметил банкир.

При этом он подчеркнул: важную роль играет Нацбанк, который продолжает действовать в рамках режима "управляемой гибкости". Так, объяснил Лесовой:

При формировании избыточного спроса Нацбанк может оперативно выйти с интервенциями.

Однако базовый сценарий предполагает минимальную потребность в активном вмешательстве.

"Период с 9 по 15 марта может стать для валютного рынка точкой перехода к более структурированной и прогнозируемой модели функционирования. Если в течение зимы рынок периодически реагировал на ситуативные импульсы, связанные с энергетическим импортом, теперь баланс формируется на более естественной экономической основе", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 февраля общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, ФОПов) в украинских банках составила 1,612 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки. А лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,057 млрд грн.

