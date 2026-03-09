Украина вызвала посла Венгрии из-за применения силы к инкассаторам Ощадбанка

Министерство иностранных дел Украины 9 марта вызвало посла Венгрии в Украине Антала Гейзера. Украинская сторона выразила ему решительный протест из-за задержания украинских граждан и применения к ним силы при перевозке ценного груза из Вены в Украину.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, обнародованном на официальном сайте ведомства. В документе указано, что действия венгерской стороны рассматривают как грубое нарушение международно-правовых обязательств, в частности Европейской конвенции по правам человека, Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и украинско-венгерской консульской конвенции.

Позиция украинской стороны

В МИД заявили, что задержанные граждане Украины выполняли перевозку ценного груза из города Вена в Украину в рамках международного контракта между Raiffeisen Bank International AG из Австрии и АО "Ощадбанк". Украинская сторона подчеркнула, что инкассаторы действовали в рамках этого договора.

Во время встречи дипломаты обратили внимание на неприемлемость применения к украинцам мер запугивания и психологического давления. Отдельно было подчеркнуто, что во время задержания, по информации МИД, применялась чрезмерная сила.

В заявлении также указано, что украинские консульские должностные лица не получили доступа к задержанным гражданам. Это произошло несмотря на официальный запрос, который Киев направил по дипломатическим каналам. В МИД подчеркнули, что такие действия противоречат международным обязательствам Венгрии.

Детали инцидента

Украинская сторона также проинформировала посла о своей позиции относительно обращения с задержанными гражданами. В МИД заявили, что отсутствие консульского доступа является грубым нарушением положений международных конвенций, регулирующих консульские отношения и защиту прав человека.

Кроме этого, во время разговора украинская сторона запросила дополнительную информацию о законодательной инициативе руководителя парламентской фракции "Фидес". Речь идет о предмете регулирования будущего законопроекта и его целях.

Что предшествовало

В четверг, 5 марта в Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля украинского "Ощадбанка" вместе с семью сотрудниками, которые перевозили валюту и банковские металлы между Австрией и Украиной. Груз оценивается в 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что"венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины", причем причины, а также их состояние здоровья и возможность связи с ними "до сих пор неизвестны".

В свою очередь налоговая и таможенная полиция Венгрии открыла уголовное производство против украинских инкассаторов "Ощадбанка", которые были задержаны в пятницу, 6 марта, по подозрению в отмывании денег. По заявлению правоохранителей, из Австрии в Украину якобы было перевезено 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Среди задержанных, как отмечается, был и экс-генерал секртеной службы. Впоследствии их депортировали.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что задержание украинских инкассаторов в Венгрии стало предметом критики со стороны Польши. По его мнению, этот инцидент был частью политической избирательной кампании с акцентом на враждебность к Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Виктор Орбан пригрозил украинским властям силой восстановить работу нефтепровода "Дружба" в Украине, подчеркнув, что для этого он имеет"политические и финансовые инструменты". Глава правительства страны подчеркнул, что это"четкое сообщение" украинскому правительству.

