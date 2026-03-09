Зеленский рассказал, почему пришлось отложить трехстороннюю встречу между Украиной, США и РФ

Трехсторонняя встреча между Украиной, Россией и США, которая планировалась на этой неделе, по предложению Вашингтона, откладывается. Причиной называют операцию и союзников против Ирана.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи с украинской переговорной командой. Он подчеркнул, что Украина готова к встрече "в любой момент".

"Команда доложила информацию о планах российской стороны, насколько это нам известно прежде всего благодаря деятельности наших разведок. Поручил команде еще раз прокоммуницировать переговорщикам с американской стороны", — пояснил глава государства.

По словам главы государства, это необходимо для того, чтобы еще раз подтвердить украинскую готовность к стратегической совместной работе ради безопасности ( в частности в защите от дронов-камикадзе) и для подтверждения содержательной работы для окончания войны России против Украины.

"Мы видим, что россияне сейчас пытаются манипулировать ситуацией на Ближнем Востоке и в регионе Залива в пользу своей агрессии, а также превратить удары иранского режима по соседям и американским базам фактически на второй фронт российской войны против Украины и – шире – всего Запада", — отметил Владимир Зеленский.

Заметим, что ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф отметил результативность переговоров между Украиной и Россией с участием США, и выразил надежду на дальнейший прогресс. После встреч в Швейцарии Киев и Москва провели два обмена пленными, и по словам дипломата, ведутся консультации относительно второй встречи.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сказал, что мирные переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик. По его словам, стороны никак не могут договориться по вопросу территорий Донетчины и Луганщины. Также процесс застрял на мирном плане из 20 пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, до этого глава государства говорил, что дальнейшие трехсторонние мирные переговоры будут зависеть от ситуации с безопасностью и политической ситуации. Украина готова к возобновлению переговорного процесса, как только условия станут благоприятными.

