Чемпионат мира 2026 года станет по-настоящему историческим. Впервые в финальной части примут участие 48 сборных, а сам турнир пройдет сразу в трех странах — Канада, Мексика и США.

Видео дня

Это будет 23-й чемпионат мира — с рекордным количеством команд, стадионов, стран-участниц и продолжительностью турнира. Европа на Мундиале-2026 получит 16 квот.

Города-хозяева ЧМ-2026

Матчи турнира примут 16 городов:

Канада: Торонто, Ванкувер

Мексика: Гвадалахара, Мехико, Монтеррей

США: Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско, Сиэтл

Мексика — страна с историей мировых первенств

ЧМ-1970: триумф Бразилии и драма сборной СССР

Мексика в третий раз примет чемпионат мира. Первый турнир состоялся здесь в 1970 году. 31 мая на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико прошел матч-открытие девятого чемпионата мира — Мексика сыграла вничью с СССР (0:0). На трибунах — 100 тысяч зрителей.

Сборная СССР уверенно прошла групповой этап: победа над Бельгией — 4:1 и победа над Сальвадором — 2:0 (дубль Анатолия Бышовца).

В четвертьфинале соперником стал Уругвай. Основное время завершилось 0:0. На 116-й минуте произошел драматичный эпизод: посчитав, что мяч покинул пределы поля, советские футболисты остановились. Уругвайцы продолжили атаку и забили. Арбитр засчитал гол — поражение 0:1.

В составе сборной тогда выступали динамовцы Киева: Владимир Мунтян, Анатолий Бышовец, Виталий Хмельницкий, Анатолий Пузач, Виктор Серебряников.

В финале сборная Бразилия разгромила Италию – 4:1. Лучшим игроком турнира признали Пеле. Бразилия в третий раз стала чемпионом мира, и Кубок Жюля Риме навсегда отправился в Рио-де-Жанейро.

ЧМ-1986: эпоха Лобановского и "Золотой мяч Беланова"

Изначально турнир 1986 года должна была принять Колумбия, однако из-за финансовых трудностей страна отказалась. В итоге право проведения вновь получила Мексика.

В финальной части участвовали 24 сборные. Европу представляли 12 команд, среди них — сборная СССР.

Незадолго до старта турнира главным тренером стал Валерий Лобановский, сменивший Эдуарда Малофеева.

В составе команды выступали: Виктор Чанов, Владимир Бессонов, Анатолий Демьяненко, Олег Кузнецов, Василий Рац, Иван Яремчук, Павел Яковенко, Александр Заваров, Игорь Беланов, Олег Блохин, Вадим Евтушенко, Олег Протасов, Геннадий Литовченко и другие.

Групповой этап: СССР — Венгрия 6:0, СССР — Франция 1:1, СССР — Канада 2:0

Наша команда вышла в четвертьфинал, где встретилась с Бельгией. На 37-й минуте Беланов открыл счет — 1:0. Однако матч оказался крайне напряженным. В одном из эпизодов бельгийцы забили после спорного момента: боковой арбитр зафиксировал офсайд, защитники остановились, но главный судья гол засчитал. Основное время — 2:2. В дополнительное бельгийцы забили дважды. Беланов оформил хет-трик, но итог — поражение 3:4.

Позже Беланов говорил: "Не задумываясь, променял бы свою награду на справедливый результат матча с бельгийцами. Нам по силам было играть в финале".

Тем не менее 1986 год стал для него триумфальным — он получил "Золотой мяч", набрав 84 голоса, опередив Гарри Линекера и Эмилио Бутрагеньо.

В финале же Мундиаля сборная Аргентина победила ФРГ 3:2. Лучшим игроком чемпионата признали Диего Марадона.

В ожидании нового исторического турнира

Чемпионат мира 2026 года вновь пройдет на североамериканском континенте, где уже вершилась великая футбольная история.

Рекордное количество команд, рекордная география, рекордные масштабы — Мундиаль обещает стать самым грандиозным в истории.

И, конечно, хочется верить, что сборная Украины станет частью этого большого футбольного праздника.