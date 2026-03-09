Родственник Тараса Шевченко сделал уникальные кадры его Родины: архивные фото

Фотографии позволяют почувствовать атмосферу прошлого и увидеть, как жили люди более века назад. Особенно ценными являются изображения мест, связанных с выдающимися фигурами украинской культуры. Такие кадры сохранились благодаря художнику и фотографу Григорию Шевченко – родственнику Тараса Шевченко.

Его работы зафиксировали жизнь родины великого поэта в конце XIX – начале ХХ века. Сегодня эти архивные фото являются важным историческим и культурным свидетельством прошлой эпохи.

Тарас Шевченко родился 9 марта 1814 года в селе Моринцы Звенигородского уезда Киевской губернии. Его родители, Григорий Иванович и Екатерина Акимовна Шевченко, были крепостными помещика Павла Энгельгардта. В семье было несколько детей: старшая сестра Екатерина, брат Никита, а также младшие сестры и брат.

В 1816 году семья переехала в село Кирилловка, откуда происходил отец поэта. Именно это село стало местом детства будущего Кобзаря. Здесь он рос, познавал крестьянский быт и впервые открыл для себя мир народной культуры, что впоследствии сильно повлияло на его творчество.

Детство Тараса Шевченко проходило в сложных условиях крестьянской жизни. Семья была крепостной, поэтому вынуждена была работать на пана. Однако даже в таких обстоятельствах парень рано проявил интерес к учебе и книгам.

Осенью 1822 года он начал учиться грамоте у местного дьячка по фамилии Совгир. Именно тогда Шевченко впервые знакомится с духовной литературой и произведениями украинского мыслителя Григория Сковороды. Эти ранние знания стали важной основой для формирования его мировоззрения.

Григорий Петрович Шевченко родился в 1868 году и был внучатым племянником Тараса Григорьевича Шевченко. Он работал художником и фотографом, а значительную часть своего творчества посвятил изображению родного края. В период, когда фотография только начинала активно развиваться, он создавал высокохудожественные фотографии и фотооткрытки, на которых отражал жизнь украинского села. Его фотографии сегодня имеют не только художественную, но и историческую ценность, ведь они документируют вид и быт села Кирилловка – родины семьи Шевченко.

Особую ценность представляют портреты местных жителей. Они отражают типажи украинских крестьян того времени, их одежду, привычки и повседневный быт. Благодаря таким кадрам исследователи могут лучше понять социальную и культурную среду, в которой формировалась украинская национальная культура XIX века.

Сегодня архивные фото Григория Шевченко используют историки, этнографы и искусствоведы. Они помогают воссоздать облик украинского села, быт крестьян и природный ландшафт Звенигородщины.

