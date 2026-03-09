4 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт процитировала президента США Дональда Трампа:

"Президент отмечал, что, к сожалению, у нас в Белом доме в течение четырех лет был очень тупой и некомпетентный лидер, который бесплатно, даром отдал много нашего лучшего оружия другой очень далекой стране под названием Украина".

Ознакомившись с этим сообщением, я вспомнил старую интеллектуальную игру: ведущий начинает какой-то рассказ, а остальные соревнуются, кто лучше его завершит.

На месте Истории я бы дал такое окончание:

Вскоре президент Трамп продемонстрировал, что именно имел в виду, - он помог той далёкой стране под названием Украина, почти не потратив денег и оружия по сравнению с предшественником, когда относительно дёшево уничтожил врага Украины и человечества Путина в его бункере, показав миру, что такое американская эффективность.