УкраїнськаУКР
русскийРУС
Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Игра в Трампа

Игра в Трампа

4 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт процитировала президента США Дональда Трампа:

Видео дня

"Президент отмечал, что, к сожалению, у нас в Белом доме в течение четырех лет был очень тупой и некомпетентный лидер, который бесплатно, даром отдал много нашего лучшего оружия другой очень далекой стране под названием Украина".

Ознакомившись с этим сообщением, я вспомнил старую интеллектуальную игру: ведущий начинает какой-то рассказ, а остальные соревнуются, кто лучше его завершит.

На месте Истории я бы дал такое окончание:

Вскоре президент Трамп продемонстрировал, что именно имел в виду, - он помог той далёкой стране под названием Украина, почти не потратив денег и оружия по сравнению с предшественником, когда относительно дёшево уничтожил врага Украины и человечества Путина в его бункере, показав миру, что такое американская эффективность.

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe