Можливо, ви станете сміятися, але у цьому тексті вкотре вже йтиметься про Росію та Китай, про їхні нерівноправні відносини.

І про те, що нинішня РФ де-факто є чи то васалом, чи навіть відносно – поки що – самоврядною колонією КНР.

Бо хто ж іще, крім колоніального володіння, на догоду метрополії так заповзято нищитиме тотемну тварину своїх далеких пращурів і чинний донині символ "священной русской земли"?

Так, ви вгадали, йдеться саме про ведмедів. На території Росії живе аж три види цих тварин – бурий, білий і гімалайський (у Приамур’ї). Поки що.

Бо дуже "цікаві" речі відбуваються у Росії з ведмедями. Як і з іншими складовими традиційних екосистем. А відтак комедійні політичні сюжети дуже легко переростають у трагічні колізії. коли йдеться про живих істот і про перетворення російських теренів на руїни природного довкілля.

Власне, а чого ще можна чекати від нинішньої недоімперії?

Найперше. звернімо увагу, що різні офіційні джерела надають дуже різні дані про чисельність ведмедів у Росії. Так, згідно з даними органу, який зветься на бюрократичному сленгу "Центрохотконтроль", у 2017 році чисельність бурих ведмедів у РФ становила 245.100 особин (звідки така точність?), а за даними генпрокуратури, представленими на форумі "Нагляд в екологічній сфері", чисельність бурих ведмедів того ж року становила лише 143.000 особин. Цікава розбіжність, чи не так? У 2022 році за даними тієї ж організації "Центрохотконтроль", чисельність бурих ведмедів у РФ різко зросла й оцінювалася вже у 300.147 особин (знов-таки, феноменальна точність). Відповідними були й квоти на відстріл, як коливалися на рівні 10% загальної популяції. Скажімо, у 2020 році кількість квот, виданих на різних рівнях, становила трохи понад 24 тисяч голів.

Що цікаво: у середині 1980-х у всьому СССР популяція бурих ведмедів оцінювалася приблизно у 100.000 особин, при тому, що загальна площа заселеної цим видом території була значно більшою, а негативним уплив антропогенних чинників, на думку фахівців, – меншим.

Іншими словами, схоже, що у Росії навмисно завищують офіційні дані про кількість бурих ведмедів, щоби видати якомога більше квот на їхній відстріл. І ця тенденція народилася не на порожньому місці. Все просто – задля задоволення китайських клієнтів як російська влада, так і значне число "простих" росіян в обмін на долари готові продати все.

Справа в тому, що у традиційній китайській медицині дуже цінуються як ведмежа жовч, так і ведмежі лапи. За ці лапи, скажімо, клієнти готові платити по тисячі доларів за одну кінцівку. Вважається, що приготовлені з них страви є цілющими. Тож тепер ці лапи вивозять до Китаю начебто нелегально, але "заготовляти" їх можна офіційно у промислових масштабах усередині РФ. До цього додаються нелегальні вбивства ведмедів, коли до Росії заходять угруповання з тепловізорами, шукають ведмедів, знищують їх, тіла кидають гнити, а виносять через кордон лише лапи у вакуумних мішках. А ще багаті китайці "освоюють" Приамур’я, Байкал, Сибір – і ведмежі лапи вже стали масово подавати в ресторанах цих поки що російських регіонів.

Отож не випадково за підрахунками російських зоозахисників у поточному сезоні полювання сумарно легалізоване вбивство понад 44,6 тисяч бурих ведмедів, тобто від 15% до 20% всієї популяції. Реально ж, очевидно, ситуація буде ще гіршою – хоча б тому, що чимало ведмежат залишиться без матерів і навряд чи зможе вижити.

Для легалізації таких "зачисток" російський медіа-простір вже кілька років сповнили розповіді про напади ведмедів на людей і про їхні рейди по населених пунктах. Що ж, нікого дивного – лісові екосистеми поруйновані, навіть незначному числу ведмедів важко там прогодуватися. З іншого боку, й "еліті", й плебсу все одно, кого вбивати – українців чи ведмедів, або за це платили чималі гроші, чи не так? А природна екосистема… Це абстракція.

Між тим ведмеді в РФ – це не абстракція. Це високоорганізовані живі істоти. Без них світ стане гіршим. Без Путіна – кращим, а без них – гіршим.