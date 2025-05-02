Усик завершает карьеру: промоутер рассказал о важном решении боксера

Звезда супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) должен завершить карьеру в самое ближайшее время. В то же время украинский боксер ставит перед собой цель стать трехкратным абсолютным чемпионом мира, звание которого будет стоять на кону реванша с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

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Об этом в интервью YouTube-каналу Froch On Fighting заявил промоутер Александр Красюк. Глава компании K2 Promotions Ukraine, которая ведет дела Усика, отметил, что его клиент превосходно себя чувствует и голодный до поединков, однако после двух ближайших боев, вероятно, уйдет из спорта.

"Дюбуа очень опасен. Те, кто его списывает со счетов, сильно ошибается. Мы находимся в исторической точке. Усик хочет стать трехкратным абсолютным чемпионом мира. Но вы не можете ничего сделать со временем. Оно делает нас старее. Решение принимает Усик. Конечно, лучше закончить на час раньше, чем на минуту позже. Да, в воздухе витает мнение, что ему следует заканчивать. Но закончить трижды абсолютным чемпионом будет приятнее. Но возраст – это только цифра. Если ты готов вставать в пять утра и идти тренироваться, значит, ты в деле", – сказал Красюк.

Усик и Дюбуа проведут реванш 19 июля в Лондоне. Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой британец толкнул украинца. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией Александр совершил неожиданный поступок.

До этого искусственный интеллект Grok сказал, в каком раунде закончится реванш Александра и Даниеля. Кроме того, он назвал главную уязвимость украинца в бою с британцем.

Напомним, в августе 2023 года Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Промоутер Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.

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