Взрывчатка должна была взорваться на парковке: в Ивано-Франковске предотвратили теракт, заказанный Россией. Фото

Правоохранители предотвратили масштабный теракт в Ивано-Франковске, который , по данным следствия, готовили по заданию российских спецслужб.Два самодельных взрывных устройства должны были сработать на парковке и возле жилого дома.

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Второе самодельное устройство должно было сработать после прибытия на место экстренных служб. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

По информации правоохранителей, исполнителем преступления должен был стать местный житель, которого завербовали через один из Telegram-каналов с предложениями "легкого заработка". После вербовки он получал от куратора пошаговые инструкции по подготовке теракта. Ему давали указания относительно выбора места для изготовления самодельных взрывных устройств, правил конспирации и размещения взрывчатки.

Каждое из взрывных устройств, по информации правоохранительных органов, планировалось снабдить примерно шестью килограммами взрывчатого вещества и большим количеством металлических элементов для увеличения радиуса поражения.

Одно из устройств должно было взорваться на парковке, другое — у входа в жилой дом. По версии следствия, второй взрыв должен был произойти после прибытия на место полицейских, спасателей и медиков. Правоохранители считают, что таким образом российские спецслужбы стремились нанести максимальный ущерб и вызвать многочисленные жертвы.

В СБУ сообщили, что контрразведка раскрыла этот замысел еще на этапе подготовки. После этого потенциального исполнителя привлекли к работе против российских спецслужб.

По заключению взрывотехников полиции, в случае детонации двух взрывных устройств последствия могли быть катастрофическими и привести к многочисленным жертвам.

Напомним, сотрудники СБУ задержали российских агенток, которые готовили теракт в Киеве. Они собирались устроить взрыв в центре города и убить военнослужащего.

Также OBOZ.UA сообщал, что сотрудники СБУ и Нацполиции задержали вражеских агентов, которые готовили теракт возле одного из административных зданий в центре Киева. После этого они собирались бежать в Россию.

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