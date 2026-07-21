"Теневая фаворитка" Трампа, которую боятся его соратники: кто на самом деле такая Лора Лумер, которая неожиданно посетила Украину, и почему это важно

Американская журналистка и MAGA-инфлюенсер Лора Лумер оказалась в центре внимания украинцев из-за неожиданного визита на территорию нашей страны. Ранее блогер, которая называет себя "контролером лояльности" к президенту США Дональду Трампу, неоднократно выступала с критикой в адрес Украины, но теперь кардинально изменила свою позицию. Однако, в то время как украинская аудитория недавно активно заговорила о Лумер, у многих американцев она долгое время ассоциируется с рядом громких скандалов.

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Инфлюенсер известна своей антимусульманской позицией, распространением конспирологических теорий и активной критикой политиков, которые хоть как-то выступают против решений Трампа. Гражданская позиция, конечно, сделала Лору Лумер фавориткой президента США, в то время как другие его соратники откровенно опасаются журналистки. Кто такая блогер на самом деле, читайте в материале OBOZ.UA.

Ранние годы

Инфлюенсер родилась в 1993 году в городе Тусон, штат Аризона. Когда Лоре Лумер было 11 лет, родители развелись, а впоследствии семью постигло новое несчастье – один из ее младших братьев жестоко напал на мать, из-за чего попал в государственное учреждение стационарного ухода. Вскоре после инцидента блогер вместе с другими братьями и сестрами переехала жить к отцу, который отправил их учиться в школу-пансион.

В интернате она вела довольно активную общественную жизнь, была менеджером команд по футболу и родео, однако в то же время боролась с тревогой и депрессией. Как вспоминали одноклассники Лоры Лумер, уже в тот период она периодически делала довольно резкие заявления, в частности, критиковала ислам.

Первые скандалы

После окончания школы она проучилась всего один семестр в колледже Маунт-Холиок, после чего перевелась в Университет Барри. Лора Лумер изучала программу "тележурналистика", а за несколько месяцев до выпуска начала работать в ультраправой медиагруппе Project Veritas. В 2017 году блогер перешла на в издание The Rebel. Вскоре после этого имя Лумер появилось в заголовках новостей, ведь она прервала спектакль "Юлий Цезарь", поскольку фигура главного героя якобы напоминала Трампа. Она громко кричала: "Прекратите нормализацию политического насилия против правых!", из-за чего была арестована.

В том же году "теневая фаворитка" Трампа опубликовала пост на платформе X (тогда еще Twitter) с призывом создать альтернативы сервисам такси Uber и Lyft, в которых не работали бы мусульмане. Такое заявление она сделала после того, как водитель из Узбекистана сбил восьмерых велосипедистов и пешеходов. В ответ на пост обе компании заблокировали блогера.

Впоследствии Лумер лишилась и своего аккаунта в X. Она набросилась на политика сомалийского происхождения Ильхан Омар, заявив, что та принадлежит к религии, в которой "гомосексуалов угнетают", а "женщины страдают от насилия", более того, описывала ислам как "рак".

Попытки баллотироваться в Конгресс и связи с Трампом

Впервые попасть в Конгресс Лаура Лумер попыталась в 2020 году. Она баллотировалась от округа Палм-Бич. Блогер победила на предварительных выборах Республиканской партии и даже получила поддержку Дональда Трампа, но в итоге проиграла. Безуспешной оказалась попытка Лумер попасть в Конгресс и в 2022 году.

Однако эти неудачи не заставили инфлюенсера оставаться в тени, напротив, она повысила свою узнаваемость. После того как Илон Маск выкупил соцсеть X, аккаунт Лумер был восстановлен. Блогер мгновенно начала использовать платформу для распространения фейковой информации. Этим летом она заявляла, что 46-й президент США Джо Байден якобы находится "на грани смерти", а также обнародовала ложные данные о том, что Камала Харрис на самом деле "не является темнокожей". Блогер высмеяла индийское происхождение политика, написав: "В Белом доме будет пахнуть карри".

Все подобные публикации открыто хвалил и репостил Дональд Трамп. В свое время он даже хотел поручить инфлюенсеру определенную роль в своей предвыборной кампании, однако отказался от этой идеи из-за негативной реакции соратников.

"Все, кто работает на него, считают ее обузой", – сказал один из помощников Трампа.

Сенатор от Северной Каролины Том Тиллис высказался о журналистке следующим образом: "Лора Лумер – сумасшедшая сторонница теорий заговора, которая регулярно высказывает отвратительные глупости, призванные расколоть республиканцев".

А вот в прошлом году появилась информация, будто Лора Лумер причастна к ряду увольнений высокопоставленных чиновников Совета национальной безопасности президентом США. Сообщалось, что инфлюенсер якобы призвала Трампа отстранить от должностей лиц, которых подозревала в недостаточной лояльности, и он это поддержал. Сам президент такую информацию опроверг.

Визит в Украину

Лора Лумер прибыла в Киев 20 июля. О своем визите в Украину инфлюенсер сообщила в соцсетях, кратко отметив: "Я не в России, потому что я не пропагандистка". Вероятно, она намекнула на американского политического блогера Кэндис Оуэнс, которая ранее ездила в Санкт-Петербург.

Примечательно, что долгое время Лумер делала антиукраинские заявления, однако недавно кардинально пересмотрела свою позицию. Причиной стало сравнение поздравлений с Днем независимости США от Украины и России.

"Очень хорошее сообщение от президента Украины Зеленского от 4 июля 2026 года. Видимо, я пропустила поздравительное сообщение от России. А да, потому что Россия слишком занята работой над уничтожением американского превосходства, а их чиновники потратили 250 долларов в Иране, оплакивая Хаменеи. Теперь я официально за Украину!", – заявила блогер.

На визит инфлюенсера отреагировали в Офисе президента Украины, подчеркнув его значимость: "Очень важно, что Лора Лумер находится в Украине и видит собственными глазами, что здесь происходит. Нет лучшего способа сформировать обоснованную точку зрения, чем личный опыт, который позволяет не поддаваться российской пропаганде".

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