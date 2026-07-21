"Путин ответит на это соглашением": Борис Джонсон рассказал, что нужно сделать для завершения войны в Украине. Видео

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что ключевым шагом к завершению войны в Украине должно стать четкое подтверждение намерения Запада принять Украину в НАТО. По его мнению, именно отсутствие однозначной позиции союзников побуждает российского диктатора Владимира Путина продолжать агрессию.

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Об этом Борис Джонсон заявил в интервью Sky News. Он подчеркнул, что в настоящее время Запад не демонстрирует Путину свою четкую позицию в отношении Украины.

Джонсон призвал Запад вернуться к прежней политике

По словам бывшего премьер-министра Великобритании, США, Великобритания, Франция и другие западные государства должны вновь официально заявить о поддержке будущего членства Украины в НАТО.

Джонсон подчеркнул, что ранее такая позиция была официальной политикой союзников, однако сейчас четких сигналов по этому поводу нет.

"Один из способов положить конец войне — это чтобы Вашингтон, Лондон, Париж и другие западные столицы вновь заявили, что ранее было официальной политикой, а именно — что Украина должна вступить в НАТО. Сейчас этого нет", – сказал он.

Путин ответит на это сделкой

По мнению Джонсона, четкая и долгосрочная стратегия Запада заставит Кремль пересмотреть свою позицию. Понимая, что Украина станет членом НАТО, российский диктатор пойдет на мирное соглашение, чтобы прекратить войну, считает Борис Джонсон

"Путин ответит на это заключением соглашения, потому что пока у него нет оснований полагать, что мы настроены серьезно", – заявил экс-премьер.

Он убежден, что до тех пор, пока кремлевский диктатор будет считать возможным изменить будущее Украины силой, он будет продолжать войну.

"Он будет продолжать давить на Украину, пытаться расчленить Украину, пока не услышит, что игра окончена и что у Запада есть долгосрочная стратегическая цель — сделать Украину частью Альянса", — подчеркнул Джонсон.

Запад должен определиться со своей целью

Борис Джонсон также подчеркнул, что неопределенность в позиции западных союзников лишь поощряет Кремль к продолжению агрессии.

"Нам нужно положить этому конец. Одна из причин, по которой война до сих пор не закончилась, заключается в том, что Путин на самом деле не знает, чего мы, Запад, хотим. Пока Путин будет считать, что у него есть шанс сохранить неопределенность в отношении Украины, он будет продолжать нападать", — подытожил экс-премьер Великобритании.

Как сообщал OBOZ.UA:

НАТО серьезно рассматривает вероятность и готовится к открытому военному противостоянию с Россией на территории Европы уже примерно в 2030 году. Военное руководство Североатлантического альянса считает самым опасным моментом для Европы период после завершения войны в Украине, а первой потенциальной жертвой России в Европе может стать Эстония.

В Кремле заявили, что одной из целей войны против Украины является недопущение присутствия войск НАТО на территории Украины. Возможное размещение иностранного контингента в Украине "неприемлемо" для России, заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

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