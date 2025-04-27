Реванш Усик – Дюбуа официально объявлен: дата боя за звание абсолютного чемпиона мира

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) вернется в ринг в середине лета поединком против обладателя титула Международной федерации бокса (IBF) Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО). Украинец и британец поспорят за все пояса королевского дивизиона в столице Великобритании.

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Об этом информирует промоутерская компания Queensberry Promotions на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Один из самых ожидаемых вечеров бокса состоится в субботу, 19 июля. Местом проведения противостояния, как и ожидалось, выбрали легендарный стадион "Уэмбли".

Украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью дал свой категоричный прогноз на реванш Усик – Дюбуа. А искусственный интеллект назвал главную уязвимость украинца в бою с Даниелем.

Отметим, что Усик в мае минувшего года победил Тайсона Фьюри (34-2-1, 23 КО) и стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. В декабре-2024 украинец победил Цыганского короле в реванше.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков.

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