"Власть — это народ": в городах Украины шестой день подряд проходят массовые митинги против отставки Федорова. Фото и видео

Шестой день подряд в разных городах Украины продолжаются массовые митинги против отставки Михаила Федорова. Вечером 21 июля люди вновь собрались на площадях, в частности в Ивано-Франковске и Киеве, где озвучили свои требования и заявили о намерении продолжать акции.

Видео дня

О ходе протестов сообщило издание "Суспильне", журналисты которого работали непосредственно на местах событий. По информации издания, в Ивано-Франковске участники акции собрались у административного здания на улице Грушевского и скандировали: "Сырский, прочь", "Верните Федорова", "Власть – это народ".

Киев

В Киеве, несмотря на меньшее количество участников по сравнению с предыдущими днями, протестующие заявили, что не намерены прекращать акции. Они подчеркнули, что будут продолжать выходить на улицы до тех пор, пока их требования не услышит власть.

Одна из участниц протеста Галина объяснила, что вышла на акцию из-за несогласия с ситуацией в стране.

"Мне не нравится, что у нас в стране очень сильная коррупция. Именно эта коррупция мешает нам победить Россию. Соответственно, хочется перемен", — сказала она.

Другой участник акции Андрей Закревский отметил, что даже небольшое количество людей на площади имеет значение.

"Эти тринадцать человек показывают, что мы не сдаемся, что мы продолжаем борьбу. Мы не хотели, чтобы эта пауза прошла без голоса граждан Украины", – подчеркнул он.

Еще одна участница акции Ольга заявила, что будет продолжать выходить на митинги, пока власть не отреагирует на позицию общества.

"Мы должны выходить, скандировать, демонстрировать свою позицию. Нас должны услышать. Власть – это народ, и нас не должны игнорировать", – сказала она.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске вечером 21 июля люди вновь собрались у административного здания на улице Грушевского. По словам корреспондентки "Суспильного", участники акции скандировали лозунги "Сырский, вон", "Верните Федорова" и "Власть – это народ".

Что предшествовало

Акции протеста в украинских городах начались шесть дней назад, когда глава Минобороны Михаил Федоров подтвердил свою отставку.

После этого жители ряда украинских городов вышли на митинги против отставки министра обороны Михаила Федорова. В частности, в Киеве сотни людей собрались на протесты с картонными плакатами.

По словам президента Владимира Зеленского, Федоров после увольнения не покинет его команду. Окончательный формат его дальнейшей работы будет определен позже.

Отдельно Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг конфликта между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Он заявил, что во время войны президент не должен становиться на чью-либо сторону в подобных спорах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал колонку, в которой прокомментировал разговоры о якобы имевшем место конфликте с министром обороны Михаилом Федоровым. На фоне протестов он принес извинения, если его действия или слова кого-то обидели, и призвал сосредоточиться не на личных спорах, а на войне и победе Украины.

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