'Такое иногда вы видите в футбольных матчах'. Тренер указал на неприметный факт в бою Усик – Фьюри, сыгравший ключевую роль

Британский тренер по боксу Джо Галлахер, который в свое время выигрывал Всемирную боксерскую суперсерию с Каллумом Смитом, считает, что команда Тайсона Фьюри сработала неправильно в первом бою против Александра Усика. Излишняя эмоциональность угла британца во время поединка, сыграла с ним злую шутку.

"У людей в углу эмоции били через край. Они хотели давать лучшие советы – его отец, Шугар Хилл, уважаемый и хороший тренер Энди Ли. Они все пытались привести Тайсона к победе, каждый был эмоционален. Такое иногда вы видите в футбольных матчах. Гвардиола и его ассистент, Клопп и его ассистент, Фергюсон и другие. Но ты просто ничего не можешь поделать. Ты близок к действию, но помочь не получается", – заявил Джо Галлахер в интервью Youtube-каналу Boxing Social, перевод которого приводит Vringe.

Эксперт не сомневается, что какие-то выводы перед реваншем Цыганский король, как называют Фьюри, обязан будет сделать.

"Да, все теперь будет нацелено на будущий бой, и мы все его с нетерпением ждем. Это будет большая ночь и большой поединок. Интересно увидеть, что случится с командой Фьюри, и как он подойдет к матч-реваншу", – подытожил наставник.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Эр-Рияде Усик победил Фьюри и стал обладателем поясов WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе.

Несколько дней назад Джоеф Паркер развеял главный миф о слабости Усика.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату реванша боксеров. В свою очередь Международная федерация бокса (IBF) вынесла решение по вопросу лишения украинца своего пояса.

Ранее искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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