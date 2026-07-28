30 июля 2026 года вступит в силу новый Закон Украины "О факторинге". Он не просто обновляет отдельные правила работы финансовых компаний, а фактически создает новую модель регулирования факторинговой деятельности.

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До этого времени правила факторинга были рассредоточены между несколькими статьями Гражданского кодекса Украины и нормативно-правовыми актами Национального банка.

Новый Закон впервые комплексно урегулирует этот вид финансовых услуг, определяет его основные понятия, права и обязанности участников и устанавливает единые правила осуществления факторинговых операций.

Одновременно Национальный банк Украины уже разъяснил, как финансовым компаниям перейти на новые правила. Однако главные изменения связаны не с процедурой переоформления лицензий, а с изменением самого подхода к факторингу.

Рассмотрим, какие именно изменения принесет новый Закон и что они будут означать для финансовых компаний.

1. В Украине впервые появляется отдельный Закон о факторинге

Новый Закон впервые комплексно урегулирует факторинговую деятельность. Он определяет:

что такое факторинг;

кто может быть фактором;

какие права и обязанности имеют стороны;

порядок заключения и исполнения договоров факторинга;

особенности финансирования под уступку права денежного требования.

Это означает, что факторинг впервые получил самостоятельное законодательное регулирование.

2. Не каждая уступка права требования теперь является факторингом

Это одна из наиболее принципиальных новелл. Раньше на практике факторингом нередко называли практически любую уступку права требования. Новый Закон четко разграничивает эти понятия.

Факторинг – это прежде всего финансирование клиента под уступку права денежного требования. Именно финансирование является его главным признаком.

Поэтому если стороны просто продают или покупают право требования без предоставления финансирования, такая операция может вообще не считаться факторингом и будет регулироваться общими положениями Гражданского кодекса.

Для бизнеса это означает, что при структурировании сделок уже недостаточно назвать договор факторингом – необходимо, чтобы операция соответствовала требованиям нового Закона.

Что не будет считаться факторингом: практические примеры

Новый Закон четко определяет, что не каждая уступка права денежного требования является факторингом. Для бизнеса это одна из важнейших новелл, поскольку она позволяет четко отграничить обычные гражданско-правовые операции от факторинговой деятельности.

Продажа дебиторской задолженности между предприятиями

Представим ситуацию: предприятие поставило товар покупателю, но не желает ждать оплаты и продает право денежного требования другой компании по цене ниже суммы задолженности (с дисконтом).

Если такая операция осуществляется между обычными субъектами хозяйствования и не является факторинговой деятельностью финансового учреждения, она оформляется как уступка права требования в соответствии со статьями 512-519 Гражданского кодекса Украины.

Сам по себе продажа права требования с дисконтом еще не означает, что стороны заключили договор факторинга. Решающее значение имеет не размер дисконта, а правовая природа операции и то, соответствует ли она признакам факторинга, определенным Законом Украины "О факторинге".

Следовательно, получать лицензию Национального банка Украины для осуществления такой разовой хозяйственной операции не требуется.

В то же время если приобретение прав денежного требования является не разовой хозяйственной операцией, а осуществляется как профессиональная деятельность по предоставлению финансирования под уступку права требования, такая деятельность уже подпадает под регулирование Закона Украины "О факторинге".

Уступка права требования по договорам займа или кредита

Еще один распространенный пример – предприятие уступает право требования, возникшее по договору займа или кредита.

Новый Закон прямо исключает такие сделки из сферы своего регулирования. Следовательно, уступка права требования по таким договорам сама по себе не является факторингом и регулируется общими положениями Гражданского кодекса Украины о замене кредитора в обязательстве.

3. Факторинг окончательно отделили от потребительского кредитования

Еще одна принципиальная новелла заключается в том, что факторинг больше не будет использоваться для работы с потребительскими кредитами.

После вступления Закона в силу фактор не сможет приобретать права требования по договорам потребительского кредита.

Вместо этого факторинг фактически возвращается к своему классическому назначению – финансированию бизнеса. Именно юридические лица и физические лица – предприниматели остаются основными клиентами факторинговых компаний.

Таким образом законодатель окончательно разграничил два разных сегмента финансового рынка:

факторинг;

операции с потребительским кредитованием.

4. Меняются правила для финансовых компаний

Новый Закон непосредственно влияет и на действующих участников рынка.

Национальный банк уже разъяснил порядок перехода к новым правилам. В частности, финансовые компании будут иметь один месяц после вступления Закона в силу, чтобы сообщить о намерении и дальше осуществлять факторинговую деятельность.

Если компания этого не сделает, право на предоставление факторинговых услуг будет исключено из ее лицензии автоматически.

Фактически закон заставляет финансовые компании определиться, какое направление деятельности они планируют развивать дальше.

5. Для действующих портфелей предусмотрен переходный период

Новые правила не означают, что уже с 30 июля все операции придется прекратить. Для компаний, имеющих права требования по договорам потребительского кредита, установлен шестимесячный переходный период.

За это время они должны привести свою деятельность в соответствие с новым законодательством и, при необходимости, передать соответствующие портфели другим участникам рынка.

Именно поэтому финансовым компаниям стоит уже сейчас оценить структуру своих активов и определить, потребуют ли они приведения в соответствие с новыми требованиями.

6. Новый кредитор не всегда сможет увеличить сумму долга

Новый Закон также усиливает защиту должников.

Если право требования перейдет к лицу, не имеющему права предоставлять соответствующую финансовую услугу, оно не сможет после такого перехода начислять новые проценты, штрафы, комиссии или другие платежи.

Фактически новый кредитор сможет требовать только ту сумму, которая существовала на момент перехода права требования.

Это должно предотвратить ситуации, когда задолженность увеличивается исключительно из-за смены кредитора.

7. Основные правила факторинга теперь будут содержаться не в Гражданском кодексе

Вместе с новым Законом меняется и Гражданский кодекс Украины.

Большинство специальных норм о факторинге из него исключаются, а регулирование переносится в отдельный Закон.

Это означает, что именно Закон Украины "О факторинге" станет основным документом, к которому придется обращаться при заключении и исполнении факторинговых договоров.

Для юристов и финансовых компаний это означает необходимость пересмотреть не только типовые договоры, но и внутренние процедуры.

Что стоит сделать финансовым компаниям уже сейчас

Несмотря на то что новые правила начнут действовать лишь с 30 июля 2026 года, подготовку к переходу откладывать не стоит.

проанализировать действующую бизнес-модель компании;

определиться, планирует ли компания осуществлять факторинговую деятельность;

проверить, есть ли в портфеле права требования по договорам потребительского кредита;

пересмотреть типовые договоры и внутренние процедуры;

подготовиться к уведомлению Национального банка о своем выборе.

Заключение

Новый Закон Украины "О факторинге" – это не просто обновление отдельных правил. Он изменяет сам подход к регулированию факторинговых операций, четко определяет их правовую природу и разграничивает факторинг и потребительское кредитование.

Для финансовых компаний это означает необходимость пересмотреть собственную бизнес-модель, структуру активов и договорную базу. Именно поэтому подготовку к переходу стоит начать уже сейчас, чтобы своевременно адаптироваться к новым требованиям законодательства и избежать лишних регуляторных рисков после вступления Закона в силу.