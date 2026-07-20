Накануне в Нью-Йорке состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сборная Испании обыграла в дополнительное время Аргентину. Единственный и победный мяч на 106-й минуте забил левый вингер каталонской "барселоны" Ферран Торрес.

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Теперь "фурия роха" ближайшие четыре года будет носить звание сильнейшей национальной команды планеты. Отстаивать свой титул испанцы будут на мундиле-2030, причем пиренейцы выступят одними из хозяевами следующего чемпионата мира, который будет приурочен к 100-летию турнира.

Первенство планеты пройдет на полях Испании, Португалии и Марокко. При этом в честь ЧМ-1930 три матча-открытия состоятся в Аргентине, Парагвае и Уругвае. Первые игры в Южной Америке состоятся 8-9 июня, а основной турнир пройдет с 13 июня по 21 июля.

Заявлено, что в первенстве снова примут участие 48 команд. Однако уже сейчас Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность расширения турнира до 64 сборных, что может существенной сыграть на руку украинцам.

Как сообщал OBOZ.UA, ФИФА во время финала чемпионата мира 2026 года продемонстрировала свою лояльность к Россию.

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