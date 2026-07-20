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Когда и где пройдет следующий чемпионат мира по футболу. Он будет приурочен к 100-летию турнира

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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3,0 т.
ЧМ-2030 состоится с июня по июль на трех континентах
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Накануне в Нью-Йорке состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сборная Испании обыграла в дополнительное время Аргентину. Единственный и победный мяч на 106-й минуте забил левый вингер каталонской "барселоны" Ферран Торрес.

Теперь "фурия роха" ближайшие четыре года будет носить звание сильнейшей национальной команды планеты. Отстаивать свой титул испанцы будут на мундиле-2030, причем пиренейцы выступят одними из хозяевами следующего чемпионата мира, который будет приурочен к 100-летию турнира.

Президент ФИФА Джанни Инфантино
Уругвай стал победителем уникального ЧМ-1930.

Первенство планеты пройдет на полях Испании, Португалии и Марокко. При этом в честь ЧМ-1930 три матча-открытия состоятся в Аргентине, Парагвае и Уругвае. Первые игры в Южной Америке состоятся 8-9 июня, а основной турнир пройдет с 13 июня по 21 июля.

Заявлено, что в первенстве снова примут участие 48 команд. Однако уже сейчас Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность расширения турнира до 64 сборных, что может существенной сыграть на руку украинцам.

ЧМ-2030 пройдет в 6 странах.
ЧМ пройдет на трех континентах

Как сообщал OBOZ.UA, ФИФА во время финала чемпионата мира 2026 года продемонстрировала свою лояльность к Россию.

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