14-летняя звезда Евровидения Артем Котенко признался, почему не появляется в школе, и откровенно ответил на провокационный вопрос об алкоголе

14-летний певец Артем Котенко, который представлял Украину на Детском Евровидении 2024, рассказал, как стремительное развитие творческой карьеры влияет на его жизнь. Юный исполнитель не стал скрывать, что из-за плотного гастрольного графика крайне редко появляется в школе, но в то же время заверил: сцена не отнимает у него часть детства.

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Об этом он рассказал в комментарии для проекта "Тур зірками". Котенко также подчеркнул, что у него нет проблем в школе из-за плохой посещаемости, ведь учителя относятся к нему с пониманием.

"На самом деле я очень хочу поблагодарить своего классного руководителя. Спасибо, что вы закрываете вопрос об ученике Артеме Котенко. Я очень благодарен всем своим учителям. Но, конечно, не получается (ходить в школу. – Ред.). Мы только что вернулись из тура с мюзиклом "Мамине намисто" и отправляемся в очередной тур. Поэтому со школой было сложно, а будет еще сложнее", – сказал артист.

Артем Котенко также рассказал об искушениях, которые окружают его в индустрии шоу-бизнеса. За кулисами различных мероприятий артистам нередко предлагают игристое, поэтому ведущая решила поинтересоваться, разрешают ли 14-летнему певцу иногда выпить алкоголь. Звезда Детского Евровидения не растерялся из-за такого провокационного вопроса и четко отметил, что не употребляет спиртные напитки, хотя иногда и возникает желание.

"Перед концертом точно нет. В целом мы придерживаемся каких-то правил. Но когда у меня есть настроение, я могу попросить у мамы глоток. Но она все равно не дает", – рассказал певец.

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