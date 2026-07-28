Россия и КНДР завершают строительство моста для тайных военных поставок: что известно

Россия и Северная Корея почти завершили строительство первого автомобильного моста между странами. Официально его называют инфраструктурным проектом, направленным на развитие торговли и туризма.

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В то же время эксперты предупреждают, что мост может использоваться для скрытой военной логистики. Об этом свидетельствует расследование украинской правозащитной организации Truth Hounds, опубликованное в британском издании The Guardian.

Новый переход между Россией и КНДР

Мост проложен через реку Тумен, которая разделяет российский населенный пункт Хасан и северокорейский Туманган. Это будет первое автомобильное сообщение между странами – ранее они были соединены только железной дорогой.

Строительство почти завершено: Северная Корея уже обустроила инфраструктуру, включая таможенные и карантинные пункты. Россия отстает в выполнении работ, поэтому дата открытия пока не определена.

Длина моста составляет около одного километра, он имеет две полосы движения и входит в комплекс с подъездными дорогами общей протяженностью 4,7 км. На российской стороне также фиксируется строительство дополнительных объектов, в частности вертолетной площадки.

Почему возникли подозрения

Официально Москва и Пхеньян заявляют, что мост должен способствовать развитию экономики, торговли и туризма. Однако аналитики считают, что экономическое обоснование проекта слабое.

По оценкам, строительство обходится более чем в 100 миллионов долларов, тогда как объем двусторонней торговли в 2024 году составил лишь около 34 миллионов долларов. Туристические поездки также остаются ограниченными и контролируются властями КНДР.

Эксперты отмечают, что автомобильные перевозки гораздо сложнее отслеживать с помощью спутников, чем железнодорожные. Грузовики выглядят одинаково на снимках, а их погрузка может происходить в разных местах, что затрудняет контроль. Именно поэтому новый мост может использоваться для более скрытых перевозок.

Укрепление военного сотрудничества

Строительство моста началось после подписания в 2024 году стратегического соглашения между Россией и Северной Кореей, которое предусматривает углубление сотрудничества, в частности в военной сфере

.По данным расследования, КНДР уже поставляет России боеприпасы, ракеты и военный персонал для войны против Украины. Сообщается, что более 14 тысяч северокорейских военных принимали участие в боевых действиях, а их число может увеличиться.

Аналитики считают, что новый мост может стать ключевым логистическим коридором для перемещения войск, техники и ресурсов между двумя странами. В то же время официальной реакции российской стороны на эти предположения пока нет.

Напомним, на территории РФ находятся около 10 тысяч солдат из Северной Кореи. Они получают знания о современной гибридной войне. Этот факт представляет опасность для стран Запада, а также для Южной Кореи и Японии.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальная разведывательная служба Южной Кореи подсчитала, что около шести тысяч военнослужащих КНДР погибли или были ранены во время войны России против Украины. Речь идет о потерях среди северокорейских подразделений, действующих на территории РФ. Также в разведке указали на дальнейшее наращивание военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

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