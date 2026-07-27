Украинцы без высшего образования могут зарабатывать больше 50 тысяч: кого ищут

Отсутствие высшего образование не значит, что на работу с высоким заработком можно не рассчитывать. В настоящее время в Украине открыто достаточно вакансий с зарплатами более 50 тыс. грн, не требующих университетского диплома.

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В частности, транспортная компания ищет водителя-международника на зарплату от 90 000 до 100 000 грн. Среди прочего, предлагается помощь с оформлением за средства компании необходимых документов:

код 95;

карта водителя/чип и пр.

Грузовая СТО готова платить от 53 000 до 96 000 грн автослесарю. Среди требований:

Опыт работы автослесарем на грузовом транспорте от 2 лет.

Уверены знания и навыки ремонта европейских брендов.

Умение работать с технической документацией и диагностическими приборами.

Ответственность, внимательность к деталям и желание развиваться профессионально.

Автосервис ищет тонировщика. Зарплату предлагают от 50 000 до 100 000 грн. От соискателя ожидаются:

Опыт работы в тонировке автостекла.

Опыт по разборке и сборке салона под работы по тонировке.

Навыки работы с разными пленками (атермальная, бронировочная и т.п.).

Кого работодатели ищут чаще всего

В то же время, несмотря на кадровый дефицит, отдельные вакансии работодателям удается заполнять достаточно оперативно. Наибольшее количество укомплектованных вакансий по итогам первого полугодия-2026 приходится на:

продавцов продовольственных товаров – 6,7 тыс.;

водителей автотранспортных средств – 6,2 тыс.;

поваров – 3,3 тыс.;

бухгалтеров – 2,7 тыс.;

охранников – 2,4 тыс.;

администраторов – 2,2 тыс.

Именно эти специальности остаются одними из самых востребованных среди украинских работодателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, минимальная зарплата в Украине в 2027 году может вырасти с 8 647 до 9 546 грн. При этом такой размер социальных стандартов приведет к тому, что украинцы, получающие минимальную зарплату, будут находиться за чертой бедности.

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