Судью реванша Усик – Фьюри сменили за день до боя

Американский судья Фернандо Барбоса был снят с работы на реванше Александра Усика (22-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) за сутки до боя. Боксерский арбитр из Майами заболел и даже не прибыл в Эр-Рияд после того, как стало известно о его назначении на поединок.

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Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, написал журналист Yahoo Sports Кейт Идек. По его данным, заменой Барбосе будет его соотечественник из Нью-Джерси Стив Вайсфелд. Вместе с ним счет боя Усик – Фьюри 2 будут вести пуэрториканец Херардо Мартинес и американец Патрик Морли. Рефери в ринге назначен Роберто Мартинес-младший из Пуэрто-Рико.

Вайсфелд уже работал на одном из боев Усика. Он засчитал победу украинцу со счетом 116-112 в первом поединке против Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) в сентябре 2021 года. Тогда наш соотечественник одержал победу единогласным решением судей.

Накануне в Эр-Рияде состоялась финальная пресс-конференция реванша Усика против Фьюри, во время которой боксеры устроили эпичную дуэль взглядов. Очевидцы засняли все, что происходило во время этого события.

Ранее легендарный Костя Цзю дал свой прогноз на второй бой Усик – Фьюри 2. В свою очередь британец сделал категоричное заявление о предстоящем поединке, в проведение которого было внесено историческое правило.

17 декабря прошла официальная церемония прибытия соперников в Эр-Рияд, во время которой украинец поразил своим внешним видом. Также он забрался в кабину самолета и наблюдал за Тайсоном.

Также наш соотечественник объявил о намерении покинуть супертяжелый вес. Он ответил на вопрос, собирается ли заканчивать карьеру после реванша с Фьюри.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его назвали позором американских боксерских компаний.

До этого стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри оскорбительно высказался в адрес Александра Усика и вызвал его на третий бой. Британская журналистка Шарлотта Дейли довела украинца до слез письмом от воина ВСУ.

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