Сегодня 25 лет со дня самого масштабного и самого чудовищного теракта в мировой истории. 11 сентября 2001 года произошла серия из четырех координированных терактов, совершённых террористами-самоубийцами в Соединенных Штатах Америки. Все это было задумано террористической организацией "Аль-Каида" – в значительной степени под руководством Усамы бен Ладена. Почему я говорю "в значительной степени", мы еще разберёмся. Давайте посмотрим маленькое видео, которое показывает, что это было.

Видео дня

По понятным причинам я не хочу показывать полностью многочисленные видео, которые свидетельствуют об огромном количестве жертв этого теракта. Смаковать подробности не хочется, но некоторые цифры все-таки приведу. Четыре группы террористов – всего 19 человек – захватили четыре рейсовых пассажирских самолета. Два из них нанесли основной удар по башням Всемирного торгового центра, и обе башни рухнули. Третий самолет был направлен в здание Пентагона. Пассажиры и экипаж четвертого самолета попытались перехватить управление у террористов, и самолет упал в поле в штате Пенсильвания.

Общее количество жертв – около трех тысяч человек. Погибли все 19 террористов. Известны имена 2907 погибших, еще 24 человека числятся пропавшими без вести. Это крупнейший в мировой истории теракт и по числу жертв, и по масштабу. Он изменил мировую историю, и, в принципе, можно считать, что XXI век начался именно 11 сентября 2001 года: это действительно была новая история. Последствия этих терактов оказались громадными – и внутри Соединенных Штатов Америки, и во всем мире.

Изменилась внутренняя политика США. Я чувствовал это даже как человек, который не жил в Соединённых Штатах, но бывал там и до этих терактов, и после. Это стала другая страна. Уровень осторожности, подозрительности и контроля безопасности стал совершенно другим. До 11 сентября Америка была удивительно безмятежной, беззаботной и доверчивой страной. На самолеты внутренних рейсов можно было пройти без документов – я сам так проходил. В официальные здания иностранец тоже мог пройти практически без документов.

После 11 сентября ситуация изменилась. Акты возмездия войск НАТО против "Аль-Каиды" и талибов в Афганистане и Пакистане, интервенция американских войск в Ирак, которая привела к свержению Саддама Хусейна, – все это последствия того теракта.

Мир после него разделился – причем не так, как сейчас. Тогда Путин был одним из первых, кто выразил соболезнования. Дальнейшая траектория, конечно, оказалась совершенно другой. Но в основном мир все-таки выразил соболезнования американцам. Самое известное исключение – палестинцы, которые танцевали и радовались убийству почти трёх тысяч человек. Были демонстрации в Пекине в поддержку этих атак, в них участвовали китайские студенты. Ирак тоже был заметным исключением: власти Ирака официально заявили, что "американские ковбои пожинают плоды своих преступлений против человечности".

Внутри Соединенных Штатов сработал эффект сплочения вокруг знамени: рейтинг Буша после терактов вырос до 86 процентов – совершенно небывалого уровня поддержки президента США. Администрация Буша объявила о начале войны против терроризма. Конгресс принял резолюцию о применении военной силы, которая наделяла президента США правом использовать военную силу для борьбы с террористами за рубежом. Фактически это стало первым объявлением войны со времен Второй мировой. Мир изменился: этот чудовищный теракт провел кровавую черту между XX и XXI веком.

Сегодня преемником Усамы бен Ладена стал Путин, а роль "Аль-Каиды" играет Россия. Просто теракт, который совершают Россия и Путин, – это теракт, длящийся во времени. Общее количество жертв больше, чем то, что совершила "Аль-Каида", но эти жертвы растянуты во времени. Поэтому не возникает такого эффекта мгновенного кошмара. Хотя для нормальных людей какая разница – убили сразу или убивали в течение четырёх с половиной лет?

Общее количество убитых мирных граждан уже значительно больше, чем совершила "Аль-Каида" за все время своего существования. Вчера в Сумах российский реактивный беспилотник в очередной раз атаковал торговый центр, который после прошлых атак был закрыт на ремонт. В Сумах погибли пять человек, еще 24 были ранены. Как всегда, наносились удары по Киеву и Киевской области. В Херсонской области из-за обстрелов погибли два человека, восемь были ранены. В Донецкой области, на территории, которая находится под контролем законной украинской власти, в Славянске погиб мирный житель. Там есть люди, там защищают не камни, когда говорят: "А что вы там, камни защищаете?" Нет, там есть люди. Там есть украинские граждане, которых защищают Вооружённые силы Украины. Удары наносились и по Запорожью, и по Изюму, и по Харькову. В Харьковской области пострадали 18 человек.

Я возвращаюсь к событию, которое разделило XX и XXI век. После теракта Соединенным Штатам понадобилось почти 10 лет, чтобы подвести черту под этим преступлением и ликвидировать человека, который тогда был террористом номер один. Усама бен Ладен был ликвидирован в мае 2011 года – почти через 10 лет после теракта, совершенного по его разработке и по его заданию. "Копье Нептуна" – именно так называлась операция американского спецназа – летело почти 10 лет. Такая античная история: впору говорить о парадоксах Зенона.

Вот это копье летело долго. Но долетело. Вопрос, который я задаю последние несколько лет: как долго будет лететь "Копье Нептуна" – или как это будет называться иначе – до Путина? Надеюсь, что не потребуется 10 лет, потому что за это время Путин может совершить столько преступлений, что аналогия с 11 сентября 2001 года уже будет неуместна. Надеюсь, что операция по ликвидации Путина не займет столько подготовки, сколько заняла операция по ликвидации Усамы бен Ладена.

Перейду к текущим событиям. Завтра начинается саммит БРИКС в Нью-Дели, в Индии. Если брать то, что нас больше всего касается, то вчера, 10 сентября, в сообщении ТАСС помощник Путина Ушаков сообщил: полноценной встречи Путина с Си Цзиньпином не будет. Процитирую: "На саммите БРИКС в Нью-Дели двустороннего контакта Путина и Си Цзиньпина не планируется. Но я считаю, что на сто процентов лидеры пообщаются в кулуарах, проведут так называемую встречу на ногах", – сообщил Ушаков.

Понятно, что Ушаков обязан был закончить на оптимистической ноте. Ограничиться фактом, что Си Цзиньпин не собирается полноценно общаться с Путиным, было бы неправильно. Где, как и на чьих ногах они встретятся, Ушаков не уточнил. Возможно, он имеет в виду встречу в туалете или еще где-то, где они могут случайно столкнуться в рабочий момент.

Почему это значимо? Потому что тот же Ушаков еще в мае анонсировал полноценную встречу Путина и Си Цзиньпина: мол, обязательно встретятся, обязательно поговорят, старые закадычные друзья. Не состоялось.

Почему? Есть разные версии. Одна из гипотез – не могут договориться по "Силе Сибири". Количество денег, которые надо вложить в этот проект, таково, что Китаю это просто не нужно. Это тупик, и лишний раз встречаться, смотреть друг другу в глаза и понимать, что это тупиковая история, видимо, не хочется.Вполне возможно и другое: Си Цзиньпин просто не готов расходовать свой политический ресурс на очередную встречу с человеком, который является очевидным токсичным партнером. Для него важнее Индия, важнее Азиатско-Тихоокеанский регион. Си Цзиньпин впервые за семь лет приезжает в Индию – зачем ему тратить время на Путина, который прилетит в Китай по любому щелчку? Кроме того, впереди предполагается встреча с Трампом. Си Цзиньпина совершенно не устраивает выстраивание треугольника Трамп – Си Цзиньпин – Путин, о котором мечтает Путин. Этого треугольника не будет. Я думаю, Си Цзиньпин этого не допустит, да и Трамп тоже этого не хочет.

Это хорошая новость. Она показывает: да, Си Цзиньпин является партнером Путина по этой войне, безусловно заинтересован в ней и является её бенефициаром. Но степень его поддержки Путина очень ограничена. Она находится в определённых рамках, и нежелание встречаться продемонстрировало эти рамки.Теперь о поддержке Украины Западом. Только что мы говорили о грандиозной поддержке, которая была в Норвегии. Если соотнести размеры страны с объёмом помощи, Норвегия, видимо, является одним из лидеров. Возможно, с ней могут конкурировать страны Балтии: страны маленькие, а объём оказываемой помощи очень большой. Но Норвегия здесь, скорее всего, на первом месте. Огромную помощь оказывает небольшая страна.

После визита в Норвегию, который президент Украины Зеленский совершил в связи с участием в траурных мероприятиях по поводу умершего короля, он отправился в Канаду. Канадский визит, может быть, по объёму денег был меньше норвежского, но оказался очень эффективным. Зеленский встретился с премьер-министром Канады, и стороны договорились о поставках ракет-перехватчиков для систем ПВО. Эти ракеты сейчас крайне необходимы Украине. Отдельно канадский премьер анонсировал меры поддержки энергосистемы Украины.

Декларация о столетнем партнерстве, над которой некоторые наши коллеги очень смеялись, тем не менее предусматривает сотрудничество в оборонных инновациях. Премьер-министр Канады зафиксировал, что Канада планирует нарастить мощности по производству дронов до миллиона беспилотников в течение следующего периода, и треть из них обязуется передать Киеву. Так что поддержка Украины не ослабляется. Можно даже считать, что она наращивается: помимо Евросоюза – Канада, помимо традиционных больших стран – Норвегия и другие страны.

Ситуация, конечно, очень тяжёлая, особенно с предстоящей зимой, но не безвыходная. И завершая первую часть нашей беседы, скажу: сегодняшняя двадцатипятилетняя годовщина самого масштабного теракта в истории человечества – это повод еще раз напомнить, что тот теракт закончился ликвидацией его организатора. Я очень надеюсь, что человечество, цивилизованный мир придет к необходимости физической ликвидации организатора более продолжительного теракта против украинского народа. Разница между Путиным и Усамой бен Ладеном, безусловно, есть, но суть одна: и тот, и другой развязали террористическую войну и заслуживают ликвидации.

Конечно, многие говорят: нет, надо судить. Но почему же тогда Усаму бен Ладена не судили? Дорогие друзья, вы на самом деле не понимаете, что подобного рода злодеи требуют ликвидации? Ничего страшного не было в том, что Гитлера не судили, а он закончил самоубийством. Усаму бен Ладена не судили, а ликвидировали. С моей точки зрения, это самый правильный путь к прекращению войны. В отличие от Усамы бен Ладена, который не был главой государства, Путин является главой террористического государства – огромной ядерной державы, которая стала террористическим фашистским рейхом. Поэтому только ликвидация, я в этом абсолютно убежден, может прекратить войну.