Обещал "тыловую службу" за 10 тыс. долларов: в Киеве задержали мужчину, который пытался нажиться на жене военного. Фото

Правоохранители Киева задержали мужчину, который, по данным следствия, пытался нажиться на жене военнослужащего, обещая перевести его в тыловую часть. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 10 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

Так, коррупционную схему раскрыли следователи главка полиции Киева совместно с оперативниками СБУ и под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

По данным следствия, 39-летний военнослужащий одной из воинских частей столицы пообещал киевлянке "помощь" в переводе её мужа со службы на передовой в тыловую часть в столице и вымогал за это 10 тысяч долларов.

"Получив первый "аванс" в размере 1 000 долларов и копии документов военнослужащего, фигурант впоследствии сообщил, что перевод в Киев пока невозможен из-за обязательного срока службы, однако мужчину удастся перевести в более безопасное подразделение. После этого он стал требовать у женщины ещё 2 000 долларов в качестве задатка, заверив, что передаст средства "нужным людям" в командовании. При этом он пообещал в дальнейшем решить вопрос о переводе её мужа в столицу", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали во время получения еще 2 тысяч долларов от женщины. По данному факту ведется досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

В полиции добавили, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители раскрыли очередную схему наживы на уклоняющихся от военной службы. Среди задержанных – председатель одной из районных организаций Общества Красного Креста Украины.

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