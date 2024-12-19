Дуэль взглядов Усика и Фьюри завершилась скандалом. Видео

После завершения пресс-конференции перед реваншем Александр Усик и Тайсон Фьюри устроили напряженную дуэль взглядов. Она продолжалась более 10 минут, в течение которых ни один из боксёров не хотел первым отвести взгляд.

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Атмосфера накалилась настолько, что пришлось вмешиваться охране, чтобы разрядить обстановку.

Присутствующие были вынуждены буквально отпихивать Усика и Фьюри друг от друга, чтобы прекратить их бесконечную дуэль взглядов. Британский супертяж в этот момент начал скандалить, оскорбляя украинца и стараясь спровоцировать его на стычку.

18 мая в Эр-Рияде Усик победил чемпиона WBC Тайсона Фьюри и стал обладателем поясов WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе.

Повторная встреча запланирована на 21 декабря. Уже стало известно, где можно будет посмотреть бой в Украине, а также появился прогноз букмекеров.

Промоутер Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) Фрэнк Уоррен сообщил, что его подопечный и чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) договорились о трилогии в случае победы британца во втором бою.

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