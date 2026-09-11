Галкин показал свежее видео с 77-летней Пугачевой без фильтров: внешний вид певицы поразил сеть

Российский юморист Максим Галкин впервые за последние несколько месяцев поделился новым видео со своей женой, 77-летней эстрадной певицей Аллой Пугачевой. На ролике, где комик запечатлел радостные эмоции любимой от первой поездки в Стамбул (Турция), зрители смогли увидеть исполнительницу в повседневном образе без каких-либо фильтров.

Видео дня

Соответствующие кадры Галкин опубликовал на личной странице в Instagram. Свежим постом с Пугачевой юморист не на шутку взбудоражил сеть, ведь через несколько часов после публикации видео набрало более 200 тысяч лайков.

Артистка предстала перед камерой в лаконичном черном платье в мелкий горошек с V-образным вырезом. Она надела несколько колец, а также цепочку. Алла Пугачева сделала объемную укладку, благодаря которой полностью открыла лицо, и слегка подчеркнула внешность макияжем.

Подписчики Максима Галкина не сдержались от комплиментов в адрес Примадонны. Пользователи сети похвалили ее за удивительно хороший вид, более того, в комментариях откликнулась даже украинская певица Оля Полякова.

"Ну красавица же, ах".

"Алла выглядит потрясающе. У Максима отличный вкус".

"Богиня и красавица! Лучшая женщина".

"Роскошная женщина".

"Невероятная!".

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Галкин и Пугачева назвали условие, при котором приедут в Киев с концертом.

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