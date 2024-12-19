Очевидец заснял, что на самом деле случилось на дуэли взглядов между Усиком и Фьюри. Видео

Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) слетел с катушек во время дуэли взглядов с чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО). Британский супертяжеловес начал оскорблять украинца.

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Очевидец, который присутствовал на мероприятии с близкого расстояния заснял эту сцену. Изначально слова Фьюри не были слышны в прямой трансляции.

"Кролика тра*нут. Тебя тра*нут. В этот раз я надеру тебе задницу. Разобью в щепки. Ты был в лучшей форме, чем когда-либо, и все равно ничего не смог сделать. И все равно нихрена не смог, чертовски ничего", – кричал Тайсон на Усика.

В ответ Александр спокойно ответил, чтобы Фьюри не боялся, что он его оставит в одиночестве.

"Это ты не бойся, уродливый ублюдок. Ты просто жалкий неудачник. Ты, идиот. Никакого покоя для тебя. Ты просто ничтожество, уродливый маленький ублюдок. Да-да-да-да. Не бойся, не бойся. Я разберусь с тобой. Я уничтожу тебя. Ты проснешься в больнице ты, клоун. *бнутый маленький уродливый ублюдок. Да-да-да-да-да."– продолжал свой словесный понос британец.

Видя, что Усик не теряет самообладание, Фьюри еще больше выходил из себя.

"Ты ничего не смог сделать в прошлый раз. Тебе просто подарили это решение, твою корону. Ты получил его, но все равно ничего не сделал. Я – настоящий мужчина, я – чемпион. Это должен был быть только я. Ты чертов уродливый выродок. В твоих глазах паника, ты просто жалкий. Мы побьем тебя всегда и при любых обстоятельствах, ты грязный крысеныш. Семь дней в неделю мы побеждаем, а ты – жалкий бомж. Заканчивай карьеру. Просто заканчивай, ты чертов бомж, – заявил Фьюри.

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Как сообщал OBOZ.UA, главное спортивное событие осени состоится в ночь на 22 декабря. Уже стало известно, где можно будет посмотреть бой-реванш Усик - Фьюри в Украине, а также появился прогноз букмекеров.

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