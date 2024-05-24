Фьюри получил странную дисквалификацию после поражения от Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) получил отстранение от бокса после поражения от Александра Усика (22-0, 14 КО) 18 мая. Британцу запретили тренироваться и проводить бои в течение всего лишь недели – то есть его дисквалификация заканчивается 26 мая.

Об этом информирует издание The Sun и подтверждает портал BoxRec. Решение вынесла боксерская комиссия Объединенных Арабских Эмиратов, которая курировала поединок. При этом Усику запрещены тренировки и поединки до 2 июля.

Отметим, что отстранение спортсменов после боев – традиционное правило для мира бокса. Оно направлено на заботу о здоровье бойцов.

Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. При этом уже известно, что британец активирует пункт о реванше, который запланирован на октябрь. Букмекеры уже начали принимать ставки на поединок.

Промоутер Александр Красюк высказался о лишении Усика титула абсолютного чемпиона мира. А бывший боксер Дэвид Хэй спрогнозировал, что реванша украинца и Фьюри не будет.

При этом стало известно, что Международная федерация бокса (IBF) может оставить украинцу пояс организации. СМИ выяснили три причины для этого.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший британский боксер Дерек Чисора пустил слух о том, что Александр Усик вернется в тяжелый вес.

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