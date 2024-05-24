Названо малоизвестное правило, которое не позволяет лишить Усика титула абсолютного чемпиона

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) не может быть лишен своего статуса до 2 июля нынешнего года. Именно в этот день завершается медицинское отстранение нашего соотечественника от тренировок и проведения поединков после победы над Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Об этом утверждает британский таблоид The Sun, называя эту ситуацию малоизвестным правилом. По данным журналистов, нет ни одного варианта, что Международная федерация бокса (IBF) может отобрать свой титул у Усика, чтобы выставить его на кон боя Филипа Хрговича (17-0, 14 КО) и Даниеля Дюбуа (20-2, 19 КО), который состоится 1 июня.

Это означает, что реванш Усика и Фьюри, который запланирован на октябрь, может быть вновь за все пояса дивизиона. При этом накануне СМИ назвали три причины, по которым промоутерам и организациям выгодно оставить украинца абсолютным чемпионом. В то же время команда нашего боксера обратится в IBF с просьбой сделать исключение по обязательной защите.

Отметим, что вслед за Усиком отстранение от бокса получил и Фьюри. При этом уже известно, что британец активирует пункт о реванше. Букмекеры уже начали принимать ставки на поединок.

Промоутер Александр Красюк высказался о лишении Усика титула абсолютного чемпиона мира. А бывший боксер Дэвид Хэй спрогнозировал, что реванша украинца и Фьюри не будет.

При этом стало известно, что Международная федерация бокса (IBF) может оставить украинцу пояс организации. СМИ выяснили три причины для этого.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший британский боксер Дерек Чисора пустил слух о том, что Александр Усик вернется в тяжелый вес.

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