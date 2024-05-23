'Все думают, что Усик лучший': промоутер Фьюри сделал заявление о реванше

Промоутер Фрэнк Уоррен подтвердил, что Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) активировал пункт о реванше с Александром Усиком (22-0, 14 КО) после поражения 18 мая. Поединок, который запланирован на середину осени, "будет анонсирован в свое время".

Об этом Уоррен заявил в интервью ВВС. Представитель Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, выразил уверенность в том, что повторный бой сложится для его подопечного намного лучше, чем первое противостояние, в котором наш соотечественник победил раздельным решением судей.

"Будет матч-реванш. Я думаю, он будет лучше, чем первый бой. Они оба знают друг друга, они делили ринг и будут стремиться использовать тот опыт, который получили в бою, как преимущество, чтобы победить своего противника. Тайсон просит о реванше только потому, что думает, что сможет победить. Он верит в себя. Все думают, что Усик лучший, так что давайте посмотрим, что сделает Тайсон. Он позвонил мне и сказал, что хочет реванша, так что мы в деле", – сказал Уоррен.

Букмекеры уже начали принимать ставки на реванш Усика и Фьюри. При этом пока неизвестно, останется ли украинец в звании абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

По итогам боя 18 мая, украинец по итогам боя был отстранен от бокса по медицинским причинам. Он был госпитализирован после поединка. Промоутер Александр Красюк рассказал о деталях травмы челюсти нашего чемпиона.

Позже стало известно, что Усика могли арестовать в Саудовской Аравии после боя. А нокдаун в поединке был обнаружен на картине XVIII века.

Фьюри рассказал, что его больше всего обрадовало в бою с Усиком. Также было опубликовано новое видео нокдауна британца в бою с украинцем. В Англии заговорили о том, что Цыганский король завершит карьеру после поражения.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети появилось видео огненной реакции экс-чемпиона мира Дэвида Хэя на нокдаун в бою Усика и Фьюри.

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