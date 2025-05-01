'Серьезно сдает': известный боксер из РФ дал однозначный прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Известный российский боксер Дмитрий Кудряшов (26-6, 25 КО) выразил уверенность в том, что Александр Усик (23-0, 14 КО) победит Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) в реванше. 39-летний уроженец Волгодонска отметил, что класс британца в значительной степени ниже, чем у украинца, который просто измотает оппонента и завершит поединок досрочно.

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Об этом Кудряшов заявил в интервью порталу MMA.Metaratings.ru. По словам представителя страны-агрессорки, Дюбуа не сможет потрясти Усика, так как наш соотечественник отлично двигает по ринга. Сам бой перейдет в поздние раунды, в которых Александр поставит окончательную точку в противостоянии.

"Усик со стилем и навыками бокса затянет Дюбуа в глубокие воды и там разберет. Даниель серьезно сдает во второй половине. Хотя он сильно бьет и наглый, поэтому сможет где-то подавить Усика, что маловероятно. Только в бою можно понять, будет ли уверенность с ним или куда-то пропадет. В Александра попасть сложно, а боксировать в одном темпе весь бой у Даниэля пока не получается. В этот раз тоже не получится. Усик – крайне прочный боксер, и поймать его своим правым, как он поймал Энтони Джошуа, вряд ли получится. Он просто устанет и встанет на одно колено, как в первом бою", – сказал Кудряшов.

Напомним, что украинец и британец проведут реванш 19 июля в Лондоне. Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией Александр совершил неожиданный поступок.

Букмекеры уже сделали прогноз на бой Усик – Дюбуа 2. До этого искусственный интеллект Grok сказал, в каком раунде закончится реванш Александра и Даниеля. Кроме того, он назвал главную уязвимость украинца в бою с британцем.

Впервые боксеры подрались во Вроцлаве в августе 2023 года. Тогда Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Его промоутер Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа.

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