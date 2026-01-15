В Украине из-за резких перепадов напряжения может сгореть техника: что надо сделать каждому

В Украине из-за постоянных обстрелов после восстановления энергоснабжения происходят перепады напряжения. Это может повредить технику. Для того, чтобы минимизировать вред, необходимо пользоваться реле и стабилизаторами напряжения.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Опытный электрик из Киевской области Игорь Х. рассказывает: единственный вариант обезопасить свою технику – установить реле напряжения или хотя бы стабилизатор. "Все просто: если у вас щиток в квартире или доме – устанавливайте реле напряжения. Вариантов куча, от 800 грн до 20 тысяч. Если у вас "хрущевка", то договаривайтесь с соседями или с ОСМД и устанавливайте в подъезде реле. Это любой электрик за 500 грн сделает, ну или покупайте хотя бы стабилизаторы напряжения. Это те, которые в розетки вставляются", – рассказывает электрик.

Дело в том, что чаще всего перепады напряжения происходят именно при подключении значительного количества потребителей. Когда все одновременно включают мощные электрические приборы, это приводит к авариям и перепадам напряжения. Поэтому лучше мощную технику (холодильник, бойлер, стиральные машины и т.д.) полностью отключать от сети, а подключать только через 10-15 минут после возобновления электропитания. Также стоит установить реле напряжения, которое регистрирует значительные отклонения от стандартного напряжения и отключает все бытовые приборы. После того, как напряжение нормализовалось, подаётся сигнал о включении, и подключение техники к электросети возобновляется.

и отключает все бытовые приборы. После того, как напряжение нормализовалось, подаётся сигнал о включении, и подключение техники к электросети возобновляется. В заключение, стоит рассмотреть возможность установки стабилизаторов напряжения или источника бесперебойного питания (ИБП). Эти устройства стабилизируют напряжение у потребителя. Стабилизаторы при этом более мощные, но не имеют аккумуляторных батарей. ИБП имеют меньшую мощность, но держат "запас" тока во внутренних или внешних аккумуляторах.

Электрик Игорь Х. отмечает: большинство техники выдержит перепады напряжения в пределах от 210 до 240 вольт. Однако, если, например, выходит из строя нулевой проводник, напряжение может подскочить выше 300В. Некоторые приборы из-за этого портятся мгновенно. Но даже если техника мгновенно не испортилась, срок ее эксплуатации в результате воздействия "неправильного напряжения" может значительно сократиться.

