'Была невероятно талантливой': в ДТП погибла молодая украинская журналистка. Фото

Илья Рябинин
Новости. Общество
2 минуты
1,9 т.
В пятницу, 16 января, в ДТП погибла журналистка ривненского телеканала "Ривне 1" Кристина Усик. 21-летнюю журналистку сбилинасмерть на трассе "Киев–Чоп" вблизи села Бабин.

Об этом сообщили в пресс-службе вещателя. По данным полиции, водитель, который наехал на девушку, был трезв .

"Не стало нашей коллеги Кристины Усик. Жизнь молодой журналистки оборвалась в результате трагического ДТП. Она была невероятно талантливым, светлым и искренним человеком. Ее путь оборвался слишком рано, оставив в наших сердцах глубокую боль. Для нашего коллектива это невосполнимая потеря", – говорится в сообщении телеканала.

Пресс-служба полиции Ровенской области сообщила, что Усик сбил 36-летний мужчина, который находился за рулем кроссовера Mitsubishi Outlander. По их информации, девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, который на момент ДТП не освещался из-за отключения электроэнергии.

Сам водитель был трезв. По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 УКУ "Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека". Следствие продолжается.

