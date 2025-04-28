Усик – Дюбуа 2: букмекеры назвали фаворита боя за звание абсолютного чемпиона мира

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) считается явным фаворитом в противостоянии с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). Украинец и британец поспорят за все пояса королевского дивизиона уже 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли".

Видео дня

Букмекеры уже определились со своим прогнозом на реванш Усик – Дюбуа. Аналитики считают, что шансы украинца на победу составляют более 83% и на это предлагают коэффициент 1,20.

Успех Дюбуа оценивается котировкой 4,33. А показатели на ничейный исход достигают уровня 23,00.

Интересно, что эти показатели совсем немного отличаются от прогноза на первое противостояние боксеров. Тогда победа Усика была представлена индексом 1,10. А на Дюбуа давали 7,00.

Ранее искусственный интеллект Grok сказал, в каком раунде закончится реванш Александра и Даниеля. Кроме того, он назвал главную уязвимость украинца в бою с британцем.

Напомним, что впервые боксеры подрались во Вроцлаве в августе 2023 года. Тогда Александр выиграл нокаутом в девятом раунде.

Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Его промоутер Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Отметим, что Александр в мае минувшего года победил Тайсона Фьюри (34-2-1, 23 КО) и стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. В декабре-2024 украинец победил Цыганского короле в реванше.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!