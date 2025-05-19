'Сбросит бомбу': в команде Дюбуа внезапно заговорили о третьем бое Усика и Фьюри

Промоутер Фрэнк Уоррен выразил уверенность в том, что Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) победит Александра Усика (23-0, 14 КО) в реванше боксеров. Глава компании Queensberry Promotions отметил, который ведет дела британца, добавил, что это поставит крест на планах Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) провести третий бой с украинцем.

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Об этом Уоррен заявил в интервью изданию Sky Sports. Представитель Дюбуа и Фьюри, комментируя желание Цыганского король вновь подраться с Усиком, отметил, что Тайсон заслужил противостояние против украинца, однако это вряд ли случиться из-за боя Александра и Даниеля.

"Тайсон хотел бы получить бой с Усиком и возможность взять реванш. Потому что он, как и я, чувствует, что как минимум в одном из боев он выиграл. И, безусловно, новый поединок был бы отличным и значимым. Но знаете что? Даниель Дюбуа настроен победить Усика. И это будет то, что сбросит бомбу в самый эпицентр разговоров о трилогии Фьюри и Усика", – сказал Уоррен.

Ранее искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.

Александр и Даниель подерутся 19 июля в Лондоне. Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.

В августе 2023 года Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.

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