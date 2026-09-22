Припорошило снегом: на горе Поп Иван в Карпатах ударил мороз. Фото

Пока на территории Украины ощущаются первые признаки настоящей осени, в Карпатах уже наступила зима. Снег и понижение температуры до минусовых значений зафиксированы, в частности, на горе Поп Иван.

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По состоянию на утро 22 сентября столбики термометров здесь опустились до –1 градуса. Об этом сообщили ГСЧС и горные спасатели Прикарпатья.

"На Поп-Иван пришла зима. Сегодня Черногора проснулась уже с привкусом зимы", – говорится в сообщении.

Так, в 08:00 на горе Поп Иван стояла облачная погода. Ветер был западный, со скоростью 4 м/с, температура воздуха составляла –1 градус.

На опубликованном видео видно, что снег припорошил вершины и тонким слоем лежал на качелях возле высокогорного поста, часовне и на каменистых склонах.

В ГСЧС напомнили о безопасности в горах

В ГСЧС подчеркнули, что осенние изменения погоды в горах могут существенно усложнить даже знакомые туристические маршруты. Мокрые и скользкие камни, холод, туман, повышенная влажность и внезапное ухудшение погодных условий повышают риски для путешественников.

Поэтому перед походом спасатели советуют обязательно проверять прогноз погоды, позаботиться о теплой одежде, водонепроницаемой обуви и необходимом снаряжении.

"Первый снег в Черногоре уже выпал. Поэтому любуйтесь горами, но планируйте восхождение ответственно и не переоценивайте собственные силы", – отмечается в сообщении.

Напомним, на горе Поп-Иван в Карпатах открыли новый Международный центр коллективного пользования научным оборудованием, созданный на базе восстановленной высокогорной обсерватории. Украинские и польские ученые будут совместно работать здесь над астрономическими, климатическими и естественнонаучными исследованиями, а оборудование центра будет доступно для исследовательских групп из различных университетов и стран.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 августа в Карпатах зафиксировали землетрясение магнитудой 1,7. Оно произошло в Раховском районе Закарпатской области – недалеко от Говерлы и границы Ивано-Франковской области.

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