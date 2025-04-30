'Следующий бой – 100 тысяч зрителей': Фьюри с оскорблениями вызвал Усика на трилогию

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) выразил готовность в третий раз подраться с Александром Усик (23-0, 14 КО). Цыганский король, как называют британского боксер, в свойственной себе дерзкой манере вызвал нашего соотечественника на поединок.

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Об этом Фьюри написал в комментариях на странице The Stomping Ground в социальной сети Instagram, реагируя на слова Усика о том, что он хотел бы завершить карьеру трилогией либо с Тайсоном, либо с Энтони Джошуа (28-4, 24 КО). Боксер из Моркама согласился на предложение и выдал бред о том, что якобы несправедливо проиграл украинцу в двух боя 2024 года.

"Я побил этого ублюдка дважды и мир знает правду. В любое время в любом месте в следующий раз в Великобритании в присутствии 100 тысяч зрителей", – прокомментировал Фьюри.

В мае наш соотечественник был сильнее раздельным решением судей и собрал все пояса супертяжелого веса, а в декабрьском реванше добыл победу единогласным решением. После этого Тайсон объявил о завершении карьеры.

Фьюри уже дважды официально завершал карьеру. В 2017-м он огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Тайсон возвращался на ринг.

Усик свой следующий поединок проведет 19 июля в Лондоне. Соперником украинца станет Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик совершил неожиданный поступок. на пресс-конференции перед реваншем с Даниелем Дюбуа. Также стало известно, что ждет украинца после второго боя с британцем.

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