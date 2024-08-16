Реванш Усик – Фьюри официально подтвержден: названа окончательная дата боя

Украинец Александр Усик (22-0, 14 КО) и британец Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) теперь уже точно сойдутся в повторном поединке супертяжелого веса. Наш соотечественник, который удерживает сразу три главных чемпионских пояса, будет отстаивать свои титулы в конце нынешнего года.

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Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, оставил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. Он подтвердил дату будущего противостояния, которое примет Kingdom Arena в Эр-Рияде.

"Усик – Фьюри 2. Снова зажигает. 21.12.2024", – написал Аль аш-Шейх. Напомним, что в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), за который 21 сентября Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Даниель Дюбуа (21-2, 20 КО).

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта. Сам украинец впервые прокомментировал свое решение. Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров.

Наш соотечественник поделился ожиданиями от второго боя с Тайсоном и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя с Фьюри 18 мая. Кроме того, Александр прокомментировал травму, которую получил в поединке.

Украинец огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

Как сообщал OBOZ.UA, тренер Сергей Лапин рассказал, чего ждет от реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. Сам боксер вернулся в Украину и получил подарок от ВСУ.

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