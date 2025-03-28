'Рано подводить итоги': Усик сделал откровенное заявление

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) назвал преждевременными попытки оценить итоги его выступлений на профессиональном и любительском ринге. По словам 38-летнего боксера, сейчас он мечтает вновь выиграть все пояса королевского дивизиона.

Видео дня

Об этом Усик заявил в интервью информационному агентству AFP, пишет Yahoo Sport. Наш соотечественник отметил, что борьба украинских воинов и всего народа против агрессии Российской Федерации вдохновляют его на продолжение карьеры, которая, впрочем, и близка к завершению.

"Представлять Украину на мировой спортивной арене, распространять правду о войне и оказывать финансовую поддержку нашей армии и гражданским лицам – это мощная мотивация для меня остаться в профессиональном боксе еще немного. Чувствую себя отлично, готов к любому сопернику и хотел бы снова попробовать стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. Я считаю, что еще слишком рано подводить итоги моих достижений", – сказал Усик.

Недавно Всемирная боксерская организация (WBO) выдвинула ультиматум украинцу, назначив ему обязательную защиту. Наш боксер спокойно отреагировал на это решение.

Также Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона. В свою очередь, Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа.

Отметим, что украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

В то же время директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, когда боксер вернется на ринг. Сам Александр заявлял о желании подраться с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков. В то же время стало известно, как украинец собирается противостоять ультиматуму WBO.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!