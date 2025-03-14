СМИ выяснили, как Усик будет бороться против ультиматума WBO

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) все еще надеется провести бой с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). Несмотря на ультиматум со стороны Всемирной боксерской организации (WBO), которая обязала украинца подраться с обязательным претендентом Джозефом Паркером (36-3, 24 КО), команда нашего боксера работает над разрешением ситуации.

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Об этом рассуждает портал GoveMeSport. По мнению его журналистов, Усик мог бы продолжить переговоры с Дюбуа после того, как был бы лишен пояса WBO. Однако наиболее реальным выглядит решение с выплатой Паркеру денежной компенсации, чтобы он не настаивал на своем статусе. После этого новозеландец мог бы подраться с победителем поединка британца и украинца за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Отметим, что WBO дала командам Усика и Паркера 30 дней на подписание контракта на бой. Если этого не произойдет, планируется назначить торги, которые определят организатора поединка. При этом организация оставила за собой право принимать иные решение, которые пойдут на пользу боксу.

Недавно Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона. В свою очередь, Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усик и Дюбуа.

Напомним, украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик в шутливой форме согласился на поединок против стримера Михаила Лебиги, которого назвал "невероятным человеком". Также стало известно, где планируют провести реванш украинца и Даниеля Дюбуа.

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