'Будут проблемы': Усик впервые отреагировал на ультиматум от WBO

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) нацелен на проведения поединка против Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО). Несмотря на ультиматум со стороны Всемирной боксерской организации (WBO), которая обязала украинца подраться с Джозефом Паркером (36-3, 24 КО), наш соотечественник верит в возможность вновь собрать все титулы дивизиона.

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Об этом Усик рассказал в интервью Riz Khan Show на канале Alarabiya News. 38-летний супертяж подчеркнул, что есть шансы провести поединок против Дюбуа, поскольку в его организации наверняка будет заинтересован главный устроитель вечеров бокса в мире Турки Аль-аш-Шейх из Сауовской Аравии.

"Да, WBO дала такой инвойс, что мы должны защищать ее титул. Но сейчас наша цель, цель нашей команды – это объединение поясов в бою с Даниелем Дюбуа. Мы хотим провести этот поединок. Все зависит от того, как Господь Бог нам поможет это сделать. И, конечно, единственный человек, который может организовать этот бой – это Турки Аль-аш-Шейх. Потому что, я считаю, у остальных с этим будут проблемы", – сказал Усик.

Недавно Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона. В свою очередь, Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усик и Дюбуа.

Напомним, украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик в шутливой форме согласился на поединок против стримера Михаила Лебиги, которого назвал "невероятным человеком". Также стало известно, где планируют провести реванш украинца и Даниеля Дюбуа.

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