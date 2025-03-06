Усика лишат чемпионского пояса? WBA выступила с официальным заявлением

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) предоставила Александру Усику (23-0, 14 КО) отсрочку для проведения обязательной защиты чемпионского пояса организации. Украинскому владельцу трех титулов в королевском дивизионе теперь не придется выходит на ринг против претендентов в течение двух лет.

Видео дня

Об этом говорится в заявлении официального сайта WBA. В организации отметили, что за последнее время наш соотечественник провел много значимых боев, которые сделали огромную рекламу боксу и усилили его наследие, что и позволило Усику получить отсрочку.

"Усик участвовал в очень значимых боях для бокса, открыв новую эру в этом виде спорта. По этой причине WBA, основываясь на внутренних правилах и текущем положении дел в боксе, сосредоточилась на содействии проведению высококачественных боев посредством активности и конкуренции. Вот почему комитет ассоциации предоставил Усик 24-месячный срок для проведения обязательной защиты. Это дало ему гибкость в поиске наилучших возможных соперников", – подчеркнули в организации.

Ранее бывший чемпион мира в супертяжелом весе Хасим Рахман выразил уверенность в том, что любители бокса до конца не осознают класс Усика.

Напомним, украинец должен вернуться на ринг летом. Планируется, что его соперником станет британец Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО), с которым он уже дрался в августе позапрошлого года. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Стало известно, что Усика могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик продемонстрировал свое отношение к России на вечере бокса в Эр-Рияде. Его поступок вызвал настоящее бешенство в РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!