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Усика лишат чемпионского пояса? WBA выступила с официальным заявлением

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
2,1 т.
Усика лишат чемпионского пояса? WBA выступила с официальным заявлением

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) предоставила Александру Усику (23-0, 14 КО) отсрочку для проведения обязательной защиты чемпионского пояса организации. Украинскому владельцу трех титулов в королевском дивизионе теперь не придется выходит на ринг против претендентов в течение двух лет.

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Об этом говорится в заявлении официального сайта WBA. В организации отметили, что за последнее время наш соотечественник провел много значимых боев, которые сделали огромную рекламу боксу и усилили его наследие, что и позволило Усику получить отсрочку.

Усика лишат чемпионского пояса? WBA выступила с официальным заявлением

"Усик участвовал в очень значимых боях для бокса, открыв новую эру в этом виде спорта. По этой причине WBA, основываясь на внутренних правилах и текущем положении дел в боксе, сосредоточилась на содействии проведению высококачественных боев посредством активности и конкуренции. Вот почему комитет ассоциации предоставил Усик 24-месячный срок для проведения обязательной защиты. Это дало ему гибкость в поиске наилучших возможных соперников", – подчеркнули в организации.

Усика лишат чемпионского пояса? WBA выступила с официальным заявлением

Ранее бывший чемпион мира в супертяжелом весе Хасим Рахман выразил уверенность в том, что любители бокса до конца не осознают класс Усика.

Напомним, украинец должен вернуться на ринг летом. Планируется, что его соперником станет британец Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО), с которым он уже дрался в августе позапрошлого года. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Усика лишат чемпионского пояса? WBA выступила с официальным заявлением
Усика лишат чемпионского пояса? WBA выступила с официальным заявлением

Стало известно, что Усика могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик продемонстрировал свое отношение к России на вечере бокса в Эр-Рияде. Его поступок вызвал настоящее бешенство в РФ.

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