Есть 30 дней: Усику в ультимативной форме назначили нового соперника

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Александра Усика (23-0, 14 КО) провести защиту своего чемпионского пояса. Нашему соотечественнику дали 30 дней на то, чтобы он и его команда провели переговоры по организации боя с новозеландцем Джозефом Паркером (36-3, 24 КО).

Видео дня

Об этом говорится на официальном сайте WBO. Отмечается, что в случае провала переговоров будут назначены промоутерские торги, на которых определят, кто будет выступать организатором поединка. Его проведение может помешать Усику провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

"У сторон есть 30 дней, чтобы достичь соглашения. Невыполнение этого требования приведет к тому, что будет приказано провести процедуру торгов в соответствии с правилами. WBO оставляет за собой право выносить любые дальнейшие постановления, которые сочтет необходимыми, которые будут соответствовать интересам, лучше всего подходящим для бокса и супертяжелого веса", – подчеркнули в организации.

Напомним, украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Недавно Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона. В свою очередь, Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усик и Дюбуа.

Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик в шутливой форме согласился на поединок против стримера Михаила Лебиги, которого назвал "невероятным человеком". Также стало известно, где планируют провести реванш украинца и Даниеля Дюбуа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!