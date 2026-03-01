Фрагмент книги Германа Обухова "Украденная страна: как украсть два триллиона $".

История России начинается с 1547 года, когда Иван Грозный взошел на престол и государство получило название "Русское царство". До того на просторах нынешней России сосуществовали раздробленные княжества, постоянно враждовавшие между собой. Киевская Русь, появившаяся в IX веке, никакого отношения к Московскому княжеству не имеет, из которого и образовалось через шесть столетий то, что потом преобразовалось в Российскую империю. Половцы и печенеги, обитавшие в те же времена на тех же территориях, стали излюбленным предметом исторических спекуляций современной России и лично Президента Путина, когда речь заходила об истоках зарождения российского государства. Это больше похоже на байки бабушки Владимира Путина, чем на какие-то серьезные исторические изыскания.

Начало становления Российской империи было положено лишь в 1721 году Петром I, ставшим первым императором и реформатором. Петр I одержал победу в Северной войне против шведов и "прорубил окно в Европу", основав в дельте реки Нева новую столицу Российской империи Санкт-Петербург. Это давало выход в Балтийское море и мощный толчок для зарождения отечественного судоходства. Он создал регулярную армию и сильный военно-морской флот, провел государственную реформу, разделив страну на губернии и уезды, и учредил Академию наук. Всему этому способствовало его длительное пребывание и работа в Голландии плотником на верфи, будучи российским царем.

Сегодня Россия является единственным государством в мире, где неведомой силой заложены судьбоносные вехи протяженностью в двенадцать лет. Эта закономерность начинается в 1881 году, когда террористы "Народной воли" убили императора Александра II, после чего трон зашатался. Через 12 лет в 1893 году в Российской империи ввели государственную монополию на любые спиртные напитки. В стране, где практически все, начиная от подростков, регулярно употребляли спиртные напитки, это стало эпохальным событием. Двенадцать лет спустя, в 1905 году Российскую империю потрясла Первая революция, получившая название "кровавое воскресенье", когда царские войска расстреляли мирную демонстрацию рабочих в Санкт-Петербурге.

От первой революции во Франции российская империя отставала на 116 лет и сознание народа не было готово к большим переменам. Прошло еще 12 лет и в 1917 году о России заговорил весь мир, потому что там в результате Февральской революции свергли монархию. Временное правительство России продержалось недолго и в ноябре страну накрыла другая, социалистическая революция, приведшая к власти большевиков и утопистов. С этого момента Российская империя прекратила свое существование и стала называться Советской Россией или Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой (РСФСР).

Через 12 лет после Социалистической революции, Иосиф Сталин, прибравший всю власть в стране к своим рукам, объявил 1929 год – "годом великого перелома". Коммунистическая партия провозгласила о переходе на рельсы индустриализации и начале первой пятилетки. 23 апреля на XVI Конференции ВКП (б) был утвержден первый пятилетний план, направленный на ускоренную индустриализацию страны. В тот же год приступили к строительству ГУЛАГа, чтобы использовать дармовой труд заключенных, а в конце года 27 декабря Иосиф Сталин объявил о политике сплошной коллективизации сельского хозяйства.

Спустя 12 лет, 22 июня 1941 года, на страну обрушилась Великая Отечественная война. Нацистская Германия вторглась в Советский Союз несмотря на Пакт о ненападении. Эта война продолжалась 4 года и унесла 27 миллионов жизней. СССР смог выстоять благодаря военной и гуманитарной поддержки Соединенных Штатов, поставлявших в Советский Союз по ленд-лизу не только вооружение, но и продовольствие с одеждой для многомиллионной советской армии.

По прошествии следующих 12 лет 5 марта 1953 году умер бессменный и, казалось, "бессмертный вождь мирового пролетариата" Иосиф Сталин. В стране наметились перемены и "легкая оттепель". Новое руководство советской страны обвинило Сталина в "культе личности" и предприняло не очень удачную попытку "демократизации". Закрывались сталинские лагеря и правоохранительные органы претерпели существенные изменения.

К власти пришел Никита Хрущев, став Первым секретарем ЦК КПСС, который не остановился на этом и расширил свои полномочия в 1958 году, заняв должность Председателя Совета Министров. Теперь все бразды управления государством оказались в его руках. На стыке 1964-1965 годов, по прошествии следующих 12 лет, произошло событие, опять же потрясшее всю страну – Секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу со своими "заговорщиками" удалось сместить Никиту Хрущёва со всех должностей и объявить его правление "волюнтаризмом. С этого года в стране начинается "период застоя", медленно подтачивающий основы псевдо - социалистического строя.

Прошло еще 12 лет и 1977 год ознаменовался принятием новой Конституции СССР. Эта Конституция не принесла ничего нового, но закрепила руководящую роль Коммунистической партии Советского Союза со всеми вытекающими последствиями. Фактически в страну пришла диктатура КПСС, которую охранял и поддерживал КГБ. Это длилось недолго, всего 12 лет и в 1989 году Советский Союз начал рассыпаться на глазах. В течении двух лет от некогда великой и "нерушимой" советской "империи" не осталось и следа.

Смена тысячелетий в новой России принесла и большие перемены. В 2000 году новым и вторым после Бориса Ельцина Президентом России стал подполковник КГБ в отставке Владимир Путин. Он не долго раздумывал о том, – как надо выстраивать власть, и в 2001 году или через 12 лет после начала распада СССР принялся возводить "вертикаль власти". Попытки Владимира Путина сохранить Украину и Беларусь на орбите влияния Москвы привели спустя 12 лет к киевскому Майдану в декабре 2013, вылившегося зимой 2014 года в Революцию Достоинства. Результатом этой революции стало бегство президента Украины Януковича из страны и смена власти ценою жизни 108 протестующих. Владимир Путин отомстил непокорной Украине захватом Крыма и присоединением его к России в том же году.

События 2014 года развивались стремительно и на Донбасс вошел переодетый российский спецназ, повторив крымский сценарий. Началась затяжная война между Киевом и самопровозглашенными новообразованиями "Донецкой Народной республикой" ("ДНР") и "Луганской Народной республикой" ("ЛНР"), которые не признало ни одно государство, кроме России, Сирии и КНДР. В 2022 году эти маргинальные "республики" вошли в состав России после фиктивного референдума, и теперь их судьба целиком зависит от Москвы.

В феврале 2022 года президент России Владимир Путин и его окружение сделали фатальную ошибку, начав войну в Украине и рассчитывая взять столицу страны Киев за три дня. Назвав это Специальной Военной Операцией (СВО), Владимир Путин надеялся на молниеносный "блиц криг", однако что-то пошло не так или совсем нет так, как замышляли "кремлевские старцы". Признать свою ошибку и развернуться вспять не представлялось возможным в силу политического самоубийства. Война затянулась на годы и обернулась капканом, повторяя историю войны в Афганистане в 1979-1989 годах.

Теперь наступает самый интересный момент и грандиозная интрига, связанная с 12-и летней исторической вехой. Что должно произойти в 2026 году в России через 12 лет после Майдана 2014 года? По всей логике вещей должно произойти тоже самое, что случилось с Советским Союзом после вывода своих войск из Афганистана и прекращения войны с моджахедами. Однако империи не распадаются мгновенно и современной России потребуется, как и СССР, 2-3 года для исчезновения на карте мира.

Тут следует заметить, что и в Афганистане война называлась "оказание братской помощи" афганскому народу, которую осуществлял Ограниченный Контингент Советских Войск (ОКСВ). Сегодня Россия стремительно движется к развалу, как следствие приближающегося проигрыша в войне и разрушительных экономических факторов. Заставить Украину сдаться и отдать России часть своей территории с живущими там людьми не сможет никто. Войну с Украиной Россия поиграла даже, не начав ее, а лишь подумав о взятии Киева за три дня. Это приговор.

Советский Союз распался не по причине политического кризиса или "перестройки", инициированной Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым, а в результате полного провала в экономике. Благосостояние Советского Союза в немалой степени зависело от экспорта энергоносителей и прежде всего нефти точно также, как это имеет место сегодня в России. Когда цена нефти за баррель упала в 1986 году до 12 долларов за баррель в результате резкого увеличения добычи нефти Саудовской Аравией и Соединенными Штатами, советская экономика затрещала по швам.

Денег на покупку высокотехнологичного оборудования взять было негде и развитие многих отраслей советской промышленности резко затормозилось. Многие политические аналитики склоняются к выводу, что это было сделано умышленно двумя ведущими экспортерами нефти, чтобы повлиять на агрессивную политику Советского правительства и на исход войны в Афганистане.

Дальше – хуже. Второй пакет санкций, введенный по инициативе Президента Рональда Рейгана против Советского Союза из-за вторжения советских войск в Афганистан, очень пагубно сказывался на всей советской экономике, что в итоге привел к тотальному коллапсу. Когда на полках магазинов в конце 80-х годов начал пропадать хлеб, а не только колбаса, это вызвало гнев и возмущение даже очень терпеливых советских граждан. "Мой Боливар не выдержит двоих – непомерных военных расходов и поддержание благосостояния народа", - сказала советская экономика Центральному комитету КПСС и ускакала прочь.

Руководство России и ее бессменный лидер Владимир Путин копируют один к одному все политические ошибки советского правительства. Или у них отшибло напрочь память, потому что все они жили при распаде СССР и сожалели об этом. Когда рассыпется Россия, им будет не до сожалений. Они могут даже не успеть принести цветы на могилу, где будет написано: Россия, 1991 – 2027, а исчезнут, как тени. Сегодня у Путина и его окружения есть одна огромная проблема: ничего изменить уже нельзя.

Это ход истории, которая движется по спирали и Россия прошла точку не возврата. Они могут только затормозить падение в пропасть и отсрочить ненадолго кончину этой некогда великой державы. Сегодня нет в мире силы, способной спасти Россию от распада и ухода в небытие. То, чего не смогли сделать враги России, сделали бывшие сотрудники КГБ и КПСС. Им это зачтется. Мир вздохнет свободней, потому что избавится навсегда от ядерного шантажа маньяков лжи и блефа.

На улицах Москвы при произвольном опросе жителей города одного из прохожих спросили: "Как вы думаете – Россия это несравненная страна? Тот недолго думая, ответил: Конечно! Во всем мире есть только две страны для сравнения – это Япония, в которой нет ничего и все есть, и Россия, в которой есть все и нет ничего".

