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Промоутер Усика поставил на место команду Фьюри, которая обзывала украинца плаксой

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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Промоутер Усика поставил на место команду Фьюри, которая обзывала украинца плаксой

Промоутер Александр Красюк категорично ответил всем критикам Александра Усика (21-0, 14 КО), которые обвиняют боксера в неумении держать удар. В частности, представител нашего чемпиона отреагировал на слова коллеги Фрэнка Уоррена, обозвавшего спортсмена плаксой после инцидента в поединке против Даниэля Дюбуа (20-2, 19 КО).

В комментарии Sky Sports Красюк напомнил, что британский боксер нанес нелегитимный удар ниже пояса. Кроме того, промоутер напомнил о том, что Усик никогда не дрался в Украине. Также он выразил надежду на то, что Тайсон Фьюри, дела которого ведет все тот же Уоррен, в очередной раз не уклонится от поединка против украинца.

Промоутер Усика поставил на место команду Фьюри, которая обзывала украинца плаксой
Промоутер Усика поставил на место команду Фьюри, которая обзывала украинца плаксой

"Как можно называть Усика плаксой? Этот человек завоевал свой первый титул в Польше и ни разу не защищал его на родине в Украине. Он всегда приезжал в гости к своим соперникам и уничтожал их. Теперь он гоняется за Тайсоном Фьюри уже несколько лет, а Фьюри отказывался от участия четыре раза подряд, включая два боя за последние шесть месяцев. Давайте помолимся за Тайсона и будем ожидать, что парень выйдет на ринг", – сказал Красюк.

Промоутер Усика поставил на место команду Фьюри, которая обзывала украинца плаксой
Промоутер Усика поставил на место команду Фьюри, которая обзывала украинца плаксой

На минувшей неделе был назван транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Также появились новые детали проведения двух боев Усика и Фьюри, включая реванш в октябре нынешнего года. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца. В команде Александра также назвали боксера, который заменит британца в случае отказа того выходить на ринг 18 мая.

Промоутер Усика поставил на место команду Фьюри, которая обзывала украинца плаксой
Промоутер Усика поставил на место команду Фьюри, которая обзывала украинца плаксой

Бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) вновь дал прогноз на поединок Усика и Фьюри. Кроме того, бой оценил бывший соперник украинца Тони Белью. А россиянин Артур Бетербиев (21-0, 21 КО) назвал слабое место Александра.

Промоутер Усика поставил на место команду Фьюри, которая обзывала украинца плаксой

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Александра Усика Эгис Климас категорично ответил на вопрос о срыве боя с Тайсоном Фьюри 18 мая. Также стала известна реакция Папы Римского на поединок украинца и британца.

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