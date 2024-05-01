Промоутер Усика поставил на место команду Фьюри, которая обзывала украинца плаксой

Промоутер Александр Красюк категорично ответил всем критикам Александра Усика (21-0, 14 КО), которые обвиняют боксера в неумении держать удар. В частности, представител нашего чемпиона отреагировал на слова коллеги Фрэнка Уоррена, обозвавшего спортсмена плаксой после инцидента в поединке против Даниэля Дюбуа (20-2, 19 КО).

В комментарии Sky Sports Красюк напомнил, что британский боксер нанес нелегитимный удар ниже пояса. Кроме того, промоутер напомнил о том, что Усик никогда не дрался в Украине. Также он выразил надежду на то, что Тайсон Фьюри, дела которого ведет все тот же Уоррен, в очередной раз не уклонится от поединка против украинца.

"Как можно называть Усика плаксой? Этот человек завоевал свой первый титул в Польше и ни разу не защищал его на родине в Украине. Он всегда приезжал в гости к своим соперникам и уничтожал их. Теперь он гоняется за Тайсоном Фьюри уже несколько лет, а Фьюри отказывался от участия четыре раза подряд, включая два боя за последние шесть месяцев. Давайте помолимся за Тайсона и будем ожидать, что парень выйдет на ринг", – сказал Красюк.

На минувшей неделе был назван транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Также появились новые детали проведения двух боев Усика и Фьюри, включая реванш в октябре нынешнего года. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца. В команде Александра также назвали боксера, который заменит британца в случае отказа того выходить на ринг 18 мая.

Бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) вновь дал прогноз на поединок Усика и Фьюри. Кроме того, бой оценил бывший соперник украинца Тони Белью. А россиянин Артур Бетербиев (21-0, 21 КО) назвал слабое место Александра.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Александра Усика Эгис Климас категорично ответил на вопрос о срыве боя с Тайсоном Фьюри 18 мая. Также стала известна реакция Папы Римского на поединок украинца и британца.

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