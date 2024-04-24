Лишение пояса и камбэк Джошуа: появились новые детали боев Усик – Фьюри

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) не помешает проведению реванша Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) и Александра Усика (21-0, 14 КО). 34-летний уроженец Уотфорда вернется на ринг осенью и подерется за пояс Международной федерации бокса (IBF).

Об этом рассказал журналист телеканала ESPN Майк Коппингер, опубликовав соответствующее видео на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. По данным американца, после боя 18 мая победитель боя Усик – Фьюри будет лишен пояса IBF.

После этого 1 июня на ринг выйдут британец Даниэль Дюбуа (20-2, 19 КО) и хорват Филип Хргович (17-0, 14 КО), которые разыграют вакантный титул. В свою очередь Джошуа в сентябре попытается в третий раз стать чемпионом мира, сразившись против нового обладателя пояса IBF.

Таким образом, проведению реванша Усик – Фьюри ничто не должно помешать. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца. При этом Джошуа высказывал желание сорвать второй бой своего соотечественника с Александром.

Ранее в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. Британские букмекеры изменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

Перед этим Тайсон вспомнил о войне в Украине. В свою очередь Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Александра Усика Эгис Климас категорично ответил на вопрос о срыве боя с Тайсоном Фьюри 18 мая. Также стала известна реакция Папы Римского на поединок украинца и британца.

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