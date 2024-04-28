'Не от мира сего'. Белью сказал, что произойдет в бою Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Тони Белью (30-3-1, 20 КО) считает, что Александр Усик (21-0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) выдадут настоящий бой-шедевр. По мнению Белью, который сейчас работает экспертом на стриминге DAZN, Усик - Фьюри будет самым большим поединком года.

Белью предполагает, что Усик не может медленно начать бой, так как ему нужно получить контроль над поединком незамедлительно.

"Я не говорю, что ему нужно занять центр ринга, потому что он никак не может тягаться с Тайсоном Фьюри. Ему нужно превосходить Тайсона Фьюри весь бой — и вот в чём будет самая сложная задача. Если кто-то и может это сделать, то это он, у него самые лучшие ноги в боксе", - заявил Белью в интервью DAZN, которое цитирует Vringe.

Тони восхищается умением украинца определять необходимое пространство для ударов.

"Усик в бою даже лучше, чем в теории. Его расчёт дистанции не от мира сего, и он оказывает на тебя колоссальное давление, делая что-то, что выглядит просто. Его нога постоянно на таком расстоянии от тебя [показывает]. Как боец ты постоянно думаешь, что он достижим для твоих ударов, но это не так. Вот так он действует. Как только ты начинаешь дёргаться — его там уже нет! И ты постоянно на такой грани", - отмечает эксперт.

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