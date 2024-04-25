Известный тяжеловес поработал спаринг-партнером и с Усиком, и с Фьюри, после чего сделал признание

Британский тяжеловес Джордан Томпсон (15-1, 12 КО) работал спарринг-партнером с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). 30-летний боец сравнил то, как был организован тренировочный лагерь у украинца и у своего соотечественника.

"Мне позвонили с предложением спарринга с Усиком, и я согласился, даже не задумываясь — сказал Томпсон в интервью для talkSPORT. "Я сказал: ‘Да, без проблем — это уникальный опыт жизни’.

"Я остановился в центре Киева. Спарринги проходили в сельской местности; у них было три маленьких домика — совершенно уединенная локация, настоящее загадочное место. В первый раз мы зашли в небольшую комнату. Ринг был крошечный. Первый раз я провел с ним два раунда. Это было перед боем с Муратом Гассиевым в 2018 году. Я делаю свое дело, стараюсь не получить по шапке. Я провел с ним несколько очень хороших раундов. Там было примерно четыре человека — легковес, крузервейт, тяжеловес, супертяжеловес — так что он работал", – вспомнил Томпсон .

По словам британца, Александр работал три раунда с легковесом, три раунда со ним, затем три раунда с тяжеловесом, а затем три раунда с супертяжеловесом — а потом перешел на четыре раунда каждый.

"Но с супертяжеловесом — он действительно проводил с ним пятьминутные раунды", – добавил Джордан.

Усик, тогда 31-летний, отправился в Москву — даже в годы до вторжения России на Украину, напряженность между двумя странами была настолько высока, что обстановка была крайне враждебной — и продемонстрировал идеальное исполнение ударов, что принесло ему победу.

После Усика Томпсон работал с Фьюри перед его двумя победами над Деонтеем Уайлдером – первый бой между ними был признан ничьей.

"Фьюри особенный человек. Если ты находишься в лагере, он относится к тебе, как к своему. Он берет тебя под свое крыло. Он действительно много сделал для меня, как личности, и как боксера. Мы вели хорошие разговоры; он дал мне действительно хорошие советы; он действительно выходил за рамки", — объяснил Томпсон.

Британский тяжеловес приехал в Лас Вегас в тренировочный лагерь для второго боя с Уайлдером.

"Тайсон убедился, что у нас была машина в Вегасе; он разместил нас в хорошем месте; когда мы были в Моркамбе, он дал нам свою машину, чтобы мы могли ездить. К сожалению, не Ferrari. Он всегда проверял нас; он всегда следил за тем, чтобы у нас было достаточно денег на еду; он общался с нами, давал советы; говорил с нами о спарринге. Он даже позволял нам тренироваться с тренерами", – восхищенно рассказал британец.

Томпсон поражен тем, что демонстрировал Фьюри во время спаррингов.

"То, как он двигается – его реакции; скорость его рук при таком размере; его скорость ног – это не имеет себе равных. Вот почему люди говорят о нем и Усике – у них много общего. Интеллект в ринге – они очень умны; очень спокойны; очень собраны; их передвижения; они в первую очередь умеют наносить удары и избегать их", – отметил Джордан.

Томпсон считает, что у Тайсона больше шансов на победу в бою за абсолютное чемпионство 18 мая.

"Фьюри может заставить тебя делать то, что он хочет, чтобы ты делал – это действительно особенно. У него есть метод во всем, и снова – он очень, очень адаптивный. С Усиком мы всегда видели, что он феноменальный тактик и технический боксер. Но с Фьюри, он адаптируется к любой ситуации и придумывает что-то, чтобы победить", – подытожил Джордан Томпсон.

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