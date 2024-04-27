'С учетом того, что я знаю...' Джошуа предсказал результат боя Усик – Фьюри

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) считает, что его соотечественник Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) проиграет чемпиону WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО). Бой состоится 18 мая в Саудовской Аравии и станет первой в истории битвой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в эре четырех поясов.

Уроженец Уотфорда сакцентировал внимание на том, что свой прогноз сделал исключительно на личном опыте.

"Смотрите, я дрался с Олександром Усиком, так что могу говорить только о том, что я испытал на себе. Усик – феноменальный боец, делает все на высшем уровне, и я бы сказал, что он справится с этим очень хорошо Я никогда не сражался с Тайсоном Фьюри, так что я не могу действительно судить о том, как он выступит или каково это сразиться с ним, поэтому, говоря только с учетом того, что знаю, я бы сказал, что победит Олександр Усик", – цитирует Джошуа TalkSPORT.

AJ сражался с Усиком дважды, проиграв оба боя по очкам. Когда они впервые встретились в сентябре 2021 года на стадионе Тоттенхэм Хотспур, Джошуа не смог противостоять Усику, так как был полностью переигран.

Но когда они встретились снова через 11 месяцев, Энтони выглядел заметно мощнее, а один из судей, даже отдал британцу победу, хотя в целом считается, что он проиграл в этом бою на два-четыре раунда больше.

Фьюри и Джошуа вели переговоры о бое между собой несколько раз, но безрезультатно.

Но при условии, что Фьюри выиграет оба боя, а Джошуа продолжит побеждать, поединок между британцами может быть легко организован в 2025 году.

Ранее появилась информация, что Энтони Джошуа вернется на ринг осенью и подерется за пояс Международной федерации бокса (IBF).

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